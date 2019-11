Akustische Talente und zarte Stimmen

(red) - Ein buntes Programm aus Musik und Kabarett ist ab September im Schütte-Keller geboten. Musikalisch höchst speziell beginnt die zweite Saison, die Rüdiger Schmitt mit seinem Team präsentiert, am Samstag, 14. September, mit. Mit einer Mischung aus Rock-, Blues und Volksmusik wird der Schütte-Keller gleich zu Beginn auf Temperatur gebracht.

Musikalisch geht es weiter, wenn Peter Finger, die Integrationsfigur der deutschen Akustikgitarrenszene, am Samstag, 21. September die Bühne des Schütte-Kellers betritt. Am Sonntag, 22. September, ab 10 Uhr gibt er sein Wissen in einem Workshop weiter.

"Doof sein ist schön" behauptet das Kabarett Die Kaktusblüte aus Dresden in seinem "Bildungsprogramm" am Samstag, 28. September. Mit Albert Koch's Acoustic Blues Community ist ein Projekt dreier gestandener Musiker und Musikerinnen, die alle schon seit Jahrzehnten in Sachen Blues unterwegs sind, am Samstag, 5. Oktober, erstmalig in Bühl zu erleben. Das Repertoire reicht vom melancholischen Delta-Blues über fröhliche Ragtime-Nummern bis zu bekannten Rock'n'Roll-Stücken und bekannten Songs der 60er und 70er Jahre.

Stephan Sulke tourt wieder einmal. Keine Rede von einer Abschiedstournee. Sein Hintersinn, seine Flapsigkeit, sein feiner Humor spielen wieder und immer noch die Hauptrollen. Inzwischen ist Sulke über 70, und sein größter Hit "Uschi", mit dem er in der ZDF-Hitparade landete, liegt auch schon mehr als 35 Jahre zurück. Was aber alles nichts heißt. Er betritt am Freitag, 11. Oktober, die Bühne. Zur Vorpremiere ihres neuen Programms "Dann kam lange nichts" ist die Kabarettistin Sarah Hakenberg am Samstag, 12. Oktober, eingeladen. Clive Carroll, der am 19. Oktober zu Gast ist, gehört zu den angesagten Virtuosen auf der akustischen Gitarre, der laut Veranstalter Rüdiger Schmitt ein "unglaublich weites Repertoire" bietet - von Blues über Jazz, irischem Folk bis hin zur klassischen Musik. Eigene Kompositionen bilden das musikalische Sahnehäubchen. Wenn die Musikpresse jemanden als "unfassbares akustischen Talent" oder als "Einzigartig" beschreibt und wenn Künstler wie Madonna diesen Musiker für ihre privaten Events buchen, dann weiß man, dass man von ihm Besonderes erwarten darf, so Schmitt weiter. Am Sonntag, 20. Oktober, wird er ab 9.30 Uhr einen Workshop anbieten.

Mit ihrem Programm "Plomadeg", keltische Musik aus der Bretagne, wird An Erminig am Samstag, 26. Oktober, wieder einmal im Schütte-Keller auftreten. Abenteuerkabarett nennt Liese-Lotte Lübke ihr neuestes Programm "und wenn schon...". Sie ist am Samstag, 2. November, erstmalig in Bühl zu Gast.

Mit Goitse kommt am Sonntag, 10. November, ein "Topact" der Irish Folk Szene in den Schütte-Keller. "Diese Band ist nicht nur unglaublich jung, sondern auch unglaublich gut", urteilt Rüdiger Schmitt: Fast alle Musiker sind mehrfache All Ireland Champions an ihren Instrumenten, und an der Bodhrán, der irischen Handtrommel, ist sogar ein Weltmeister zu Gange. Die einzige Dame im Ensemble hört auf den Namen Áine McGeeney und spielt nicht nur virtuos Fiddle, sondern hat auch eine zarte Soprano-Stimme, welche die irische Presse an die junge Kate Rusby erinnert.

Mit "Jetzt auf gestern" kommt der Liedermacher, Gitarrist und Poet aus Leidenschaft und Schauspieler Michael Fitz am Samstag, 16. November, erneut nach Bühl. "Rock aus Schwaben" bringen Gitze & Band am Samstag, 23. November, auf die Bühne. Während ihrer Show sind hauptsächlich Songs von Wolle Kriwanek & Paul Vincent zu hören. Dabei unvergessene Klassiker wie "U.F.O.", "Stroßaboh", "Reggae i di uff?" oder "I fahr Daimler".

Gudrun Walther & Jürgen Treyz sind am Samstag, 30. November, mit "Contemporary Folk Music" zu Gange. Die beiden Gründungsmitglieder der weltweit tourenden Band Cara wissen das Publikum mit ihrem neuen Duo-Programm zu begeistern. Poetry und Wie-Kabarett bringt Philipp Scharrenberg am Samstag, 7. Dezember, zu Gehör, wenn er behauptet: "Germanistik ist heilbar".

Am Freitag, 13. Dezember, wird erneut Sammy Vomácka mit seinem Jazz-Trio auf der Bühne stehen. Sein Name war laut Schmitt in den 70ern einer der wichtigen Namen in der Akustik-Gitarren-Szene.

"Wisst ihr noch vom vor'gen Jahr wie's am Weihnachtsabend war" heißt es am Samstag, 14. Dezember, um 18 Uhr, wenn Kleinkunst im Schütte-Keller zur Hänferdorf-Weihnacht einlädt. Die Gäste dürfen sich bei freiem Eintritt verzaubern lassen, so der Veranstalter. Weitere Informationen und Reservierungen unter (0 72 23) 25 00 76 oder per E-Mail an: schuettekeller@web.de. Beginn der Konzerte und Kabarettveranstaltungen ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.15 Uhr.