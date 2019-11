Erster Schulsozialarbeiter in Rheinmünster

Seit Langem befürworten Rektor Rolf Schemel, die Elternvertretung und der Schulausschuss die Einstellung eines Schulsozialarbeiters an der Realschule, die zu einer der letzten im Schulamtsbezirk Karlsruhe ohne sozialpädagogische Betreuung gehört. Rund 450 Schüler werden dort unterrichtet. 40 Prozent kommen aus der ländlichen Umgebung von Rheinmünster, doch es gibt auch Schüler aus Bühler Ortsteilen sowie rund 25 Prozent Lichtenauer Schüler.

Themen wie Mobbing, körperliche Auseinandersetzungen, Lerndefizite und schwierige Situationen im Elternhaus sind auch an der Realschule in Schwarzach schon länger keine Seltenheit. "Der Bedarf zur Einstellung eines Schulsozialarbeiters fängt heute schon in den Grundschulen an, das war vor 15 Jahren noch anders", sagt Ulrike Bauer, Ressortleitung pädagogische Dienste beim Caritasverband für den Landkreis Rastatt, der im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe die Schulsozialarbeit anbietet.

"Wir hatten früher andere Umgangsformen, oft nimmt der soziale Druck in den Elternhäusern zu, und durch die neue Bildungspolitik spreizen sich die Leistungsbereitschaft und der Leistungsdruck viel mehr", sagt Bürgermeister Helmut Pautler. Rund 31 500 Euro jährlich für Personal- und Sachkosten muss die Gemeinde als Schulträger für die 50-prozentige Stelle des Schulsozialarbeiters zahlen. Land und Landkreis beteiligen sich an den Personalkosten. "Wir haben diese halbe Stelle ausschließlich für die Realschule eingerichtet; damit ist es nicht möglich, unsere eigenen Grundschulen oder die aus dem Umland regelmäßig zu betreuen", so Pautler, der sich eine Beteiligung des kommunalen Umfeldes an den Kosten wünschen würde. Entsprechende Anfragen bei der Stadt Lichtenau sollen in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen behandelt werden, so der Lichtenauer Bürgermeister Christian Greilach.

Für den 36-jährigen Sozialpädagogen aus Scherzheim, der in Villingen-Schwennigen ein duales Studium absolvierte, ist die Schulsozialarbeit kein neues Arbeitsfeld. Neun Jahre lang bis zu seinem Umzug zurück in die Heimat arbeitete er in diesem Bereich in Bretten. Seit einem Jahr ist er beim Caritasverband in der Familienhilfe und im gemeindepsychiatrischen Dienst tätig. Künftig wird er 19,5 Stunden seiner Wochenarbeitszeit an der Realschule verbringen.