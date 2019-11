Navi lotst Pfarrer in dunklen Wald

Bereits zum ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr war das Festzelt am Aussichtsturm gut gefüllt. Pater Loice Neelankavil und Pfarrer Andreas Moll zelebrierten diesen, eine Bläsergruppe der Seebacher Musikanten unter Leitung von Dirigent Marc Noetzel begleitete die Kirchenlieder. "Morgenlicht leuchtet" wurde zur Eröffnung gesungen; dieses Morgenlicht konnte Pater Loice allerdings erst etwas verspätet genießen, denn sein Navi hatte ihn, wie er humorvoll schilderte, zunächst in das Dunkel des Waldes geführt, sodass er erst im zweiten Versuch den Weg hoch zur Hornisgrinde fand. Andreas Moll stellte die Frage "Was macht eigentlich das Leben aus" in den Mittelpunkt seiner Predigt.

Dem Gottesdienst folgte ein vielseitiges Frühschoppenkonzert des Musikvereins Harmonie Leutesheim unter Leitung von Dieter Baran. Klanggewaltig und forsch verbreitete die Kapelle aus "Litze" mit schönen Medleys, feinen Soloauftritten und tollen Titeln gute Laune im Festzelt. Es herrschte ein reges Kommen und Gehen, der Musikverein Seebach hatte alle Hände voll zu tun, seine Festgäste zu bewirten. Viele zogen es vor, bei dem sommerlichen Wetter im Freien Platz zu nehmen.

Zum Festprogramm gehörten auch Führungen. Eine davon bot der Militärhistoriker Friedrich Wein an. Er startete zweimal vom Bunker unter dem Aussichtsturm aus eine wehrgeschichtliche Führung über den Bergrücken zu verschiedenen Stationen, an denen er Wissenswerte zur früheren militärischen Nutzung vermittelte. Anhand von Fotos zeigte Wein, wie der Aussichtsturm während seiner Nutzung durch die französische Armee mit zahlreichen Antennen bestückt war und wo einmal der Bunker "U-Boot" stand. Er führte zu Befehlsstellen für Flugabwehrstellungen und informierte darüber, dass auf der Hornisgrinde ab 1930 Segelflug betrieben wurde und der Berg mit dem Bau der Luftverteidigungszone West 1938 in eine militärische Konzeption eingebunden wurde. Die Nutzung durch Militärs habe bis zum Ende des Kalten Kriegs angehalten. Auch der Nationalpark bot eine Führung an, sie führte ins Hochmoor und die einzigartige Natur im Höhengebiet.

Bis in den Abend hinein herrschte eine fröhliche Feststimmung, die Freizeitbusse waren stark frequentiert. Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, den Hornisgrindeturm, der inzwischen mit einer automatischen Zahlstelle und Schranke ausgerüstet ist, zu besteigen. Auch die Grindehütte fand regen Zulauf.