17 Tage im Einsatz Bühlertal (red) - Einmal mehr verhalf der Hornschlittenclub Bühlertal der Liehenbachkapelle zu neuem Glanz. Was zunächst nach einer einwöchigen Aktion aussah, entpuppte sich als Rundumsanierung, da der Besitzer sein Schmuckstück "ein bisschen aus den Augen verloren" hatte, wie der Verein formuliert. (red) - Einmal mehr verhalf der Hornschlittenclub Bühlertal der Liehenbachkapelle zu neuem Glanz. Was zunächst nach einer einwöchigen Aktion aussah, entpuppte sich als Rundumsanierung, da der Besitzer sein Schmuckstück "ein bisschen aus den Augen verloren" hatte, wie der Verein formuliert. Nachdem alle Regularien abgeklärt waren, machten sich acht Clubmitglieder unter der Bauleitung von Gerhard Braun an die Arbeit, allesamt Fachmänner in ihren Gewerken. Im ersten Schritt wurden ein Gerüst errichtet, die Nässe- und Putzschäden an der Außenfassade großzügig ausgebessert, verfaultes Dach-, Fenster- und Türholz ersetzt und neu gestrichen. Als sich der Fokus auf die Dacheindeckung und den Glockenturm richtete, wurde schnell klar, das Ersetzen von über 500 Holzschindeln im Bereich des Glockenturms war mehr als überfällig. Da solche Arbeitsmaterialien nicht so ohne weiteres und in Kürze zu organisieren waren, stellte Gerhard Braun die Holzschindeln vorab aus seinem privaten Fundus zur Verfügung. Außerdem wurde die Grundlage für eine Glockenturmbeleuchtung gelegt. Nach 17 Tagen und insgesamt 210 Arbeitsstunden konnten der Bauleiter und seine Mitstreiter Josef Lamprecht, Walter Bisch, Hansjörg Hils, Josef Gerspach, Dominik Braun, Horst Ludwig und Steven Letz mit Stolz auf das Geleistete blicken. Kulinarisch unterstützt wurden die Arbeiter von den Familien Letz, Dreher und Kist. Die Familie Scheck hatte ihre Garage zur Lagerung der Arbeitsutensilien zur Verfügung gestellt.

