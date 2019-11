Operetten-Juwelen funkeln in voller Pracht

Bühl



Auch Misstöne bei After-Work-Partys Bühl (gero) - Die After-Work-Partys im Stadtgarten sind ein Selbstläufer. Das Publikum strömt in Scharen herbei, so auch zum Finale am Mittwoch. Misstöne gibt es aber auch. Vor allem bei den Nachbarn. Sie beklagen den hohen Lärmpegel bei der Musikbeschallung (Foto: Gangl).