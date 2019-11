Frohe Botschaft zu Ferienbeginn

Bühl - Fast 50 Schülerjahrgänge haben im Bühler Windeck-Gymnasium ihre Spuren hinterlassen. Auch gebäudetechnisch liegt einiges im Argen. Schulleiterin Andrea Körner ist froh, dass die Sanierung des Ostflügels, des ältesten Gebäudeteils, endlich in Reichweite rückt. Kurz vor Ferienbeginn kürte das Preisgericht des Architektenwettbewerbs das Stuttgarter Büro Dasch, Zürn und Partner zum ersten Preisträger. Der Oberstudiendirektorin, die als Beraterin zu dieser nichtöffentlichen Sitzung eingeladen war, gefällt der Siegerentwurf "sehr gut".



Ferienbeginn ist für die Direktorin einer Einrichtung mit rund 800 Schülern und 80 Lehrern nicht gleichbedeutend mit Urlaubsbeginn. Sie hat im verwaisten Schulhaus noch zu tun. Die Aussicht auf ein neues Schulgebäude stimmt sie positiv, wenngleich das Projekt mit viel Zusatzarbeit bei der Detailplanung und der Abstimmung mit allen Beteiligten verbunden sein wird.

Schulträger ist die Stadt. "Ich bin sehr dankbar, dass die Klassenzimmer in ihrer Größe erhalten bleiben", freut sich Körner. So können die Klassen mit ihren bis zu 30 Jungs und Mädchen weiterhin in etwas mehr als 60 Quadratmeter großen Räumen unterrichtet werden. Bei Neubauten sieht die Schulbauverordnung hingegen nur etwa 54 Quadratmeter vor. Dies war letztlich auch das ausschlaggebende Kriterium, weshalb der Gemeinderat vor einem Jahr einer Sanierung den Vorzug gab. Mehr Räume als bislang werden sich nach dem Umbau zu größeren Einheiten zusammenschließen lassen: für Prüfungen, arbeitsteiliges Arbeiten, kleinere Aufführungen oder Klassen-Feste.

Mit der nun präsentierten Planung sieht Andrea Körner einen weiteren Wunsch der Schule erfüllt, für Theateraufführungen, Vernissagen, Vorträge und andere Veranstaltungen ideale Voraussetzungen zu schaffen. Bislang werde dafür die Mensa genutzt, was jedoch gerade bei Theater "mit großen Umbauaktionen" verbunden sei, wie die Schulleiterin erläutert. Die Perspektive ist nun ein großer, tribünenartiger Aufgang in der Aula, auf dessen Stufen mehr als 200 Schüler Platz bei Vorstellungen finden. Die Aula verbleibt am gewohnten Platz hinter dem Eingangsbereich. Wer von der Humboldtstraße aus das Schulgebäude betritt, stößt künftig rechter Hand auf den Bühnenbereich, linker Hand auf den breiten Aufgang, falls die Planung so realisiert wird.

Oben soll sich ein großzügiges Schülercafé anschließen. "Wir freuen uns darauf, hier einen möblierten Aufenthaltsbereich für die Schüler einrichten zu können, mit der Möglichkeit, auch etwas zu essen", so Körner. Wie das Ganze letztlich ausgestaltet wird, darüber beginne nun die konkrete Planung.

Als einen "wesentlichen Baustein" für die geplante Ausrichtung als Klimaschule wertet Körner den geplanten Lichthof. Die vorhandenen zwei Innenhöfe fasste das Stuttgarter Preisträgerbüro in seinem Entwurf zu einem großen zusammen. "Wir werden eine Konzeption zur Zusammenführung entwickeln", erklärt die Schulleiterin. Gegenwärtig werden die beiden Atrien intensiv und sehr unterschiedlich genutzt - das eine als dschungelartiges Biotop mit kleinem Teich, das andere zum Tomaten- und Gemüseanbau, betrieben von der schulischen Arbeitsgemeinschaft "Urban Gardening". Beides Oasen im schulischen Trubel.

Gutes Raumklima ohne Klimaanlage

Als "sehr gut gelöst", befindet die Direktorin die völlig neu geplante Außenhülle mit durchgezogener Balkonumrandung. Damit werden nicht nur Fluchtwege für den Brandschutz geschaffen, sondern auch der Sonnenschutz verbessert. Verdunkelungsmöglichkeiten per Jalousien und eine Lüftungsanlage sollen nach Ansicht Körners künftig sommers für gutes Raumklima sorgen. "Die Technik zu planen, ist der nächste Schritt." An den Einbau einer energieaufwendigen Raumkühlung sei jedenfalls nicht gedacht; dies passe auch nicht zum angestrebten Ziel einer Klimaschule.

Am Bestand der Schulverwaltung und dem Lehrerzimmer will Körner nicht rütteln. Zwar sei auch dieser Gebäudeteil im Entwurf überplant worden, lasse sich aber bei der Sanierung aussparen, da er erst vor wenigen Jahren neu gestaltet wurde. Eine energetische Sanierung an Außenwand und Fassade genüge, so Körner.

"Die Hülle ist noch im Originalzustand", erklärt die Schulleiterin beim Rundgang durch den Ostflügel. "Im Winter zieht es zu den Fenstern rein. Im Sommer wird es sehr heiß." Fast schon museal muten die großen Kästen der Nachtspeicherheizungen an, die auch auf den Fluren stehen. Im PVC-Bodenbelag klaffen Risse oder er wirft Blasen. Die Holzvertäfelung verbreitet 70er-Charme. Nur dem mit Farbe überpinselten Sichtbeton scheint die Zeit nichts anzuhaben.

In wenigen Jahren sollen die Bühler Gymnasiasten ein grundsaniertes, innen und außen völlig neu gestaltetes Schulgebäude beziehen können. Einen konkreten Zeitplan für das rund 18 Millionen Euro aufwendige Bauvorhaben gibt es noch nicht. OB Hubert Schnurr hat in der letzten Ratssitzung vor den Sommerferien jedoch eine zeitliche Einschätzung zum Baustart gegeben: "Unser Ziel ist es, vielleicht Ende des Jahres 2020 damit beginnen zu können."

