In sieben Episoden die ganze Welt erschaffen

Die "Entstehung der Welt" als Schöpfungsgeschichte an sieben Tagen, vertont in sieben Episoden, präsentierten am Sonntagabend der Organist Johannes Lienhart und der Tenor Tobias Meyer in der Wallfahrtskirche Maria Linden Ottersweier. Als Duo Musiconie schufen sie ein beeindruckendes Gemälde geistlicher Musik.

Ungewöhnlich ist die Kombination von Orgelspiel und Gesang, und ungewöhnlich ist es auch, diese Episoden in Improvisationen zu betten. Dies hatte zur Folge, dass besondere Klangfacetten von starker Intension entstanden. Damit erzeugten die Musiker in dem einstündigen Konzert einen Spannungsbogen, der die vielen Besucher bewegte.

Die Schöpfungsgeschichte ist dem Buch Genesis entnommen, die Musik dazu beinhaltete nicht nur Improvisationen, sondern auch Werke bedeutender Meister. Der erste Tag über die Entstehung von Tag und Nacht ließ die Improvisation über "Die Nacht ist vorgedrungen" nach der Melodie von Johannes Petzold erklingen - perfekt nachempfunden und stimmungsvoll vom Gesang des Tenors gezeichnet. Die folgende Lichtwerdung nach dem Gedicht von Johannes Lienhart verkündigte Meyer als Sprecher als nachhaltige Botschaft, wobei sich verhaltene Orgelklänge mit majestätischen mischten. Da jauchzte die Orgel. Das Firmament erstrahlt am zweiten Tag als dreiteilige französische Suite, wo Himmel, Erde und Wasser eine entscheidende Rolle spielen. Dabei durchdrangen gewaltige Fortissimo-Klänge das Kirchenschiff, gestalterisch vollendend in ihrer Improvisation. Mit vollem Register gaben sie beredtes Zeugnis der Orgelkunst Lienharts.

Am dritten Tag über das Festland und die Pflanzenwelt zeigte Meyer mit seinem flexiblen und wandlungsfähigen Tenor im "Ev'ry Valley" aus Händels Messias-Oratorium lockere Verzierungen in nahezu emotionaler Gestaltung auf. Der vierte Tag mit Sonne, Mond und Sterne erwuchs zu einer künstlerischen Besonderheit mit der Improvisation der volkstümlichen Liedweise "Weißt Du, wie viel Sternlein stehen". Die Uraufführung wurde zu einer "Letztaufführung" im Klanggeflecht zwischen Zurückhaltung und Nachdrücklichkeit.

Die Tiere des Wassers und der Luft kennzeichnen den fünften Tag mit Johann Sebastian Bachs dreiteiliger Triosonate c-Moll, die er wahrscheinlich zu Beginn seiner Leipziger Zeit komponierte und die zur Ausbildung seines Sohnes Wilhelm Friedemann und anderen gedacht war. Äußerst eindrucksvoll gestaltete der Organist den Kopfsatz, Ergriffenheit machte sich im langsamen zweiten Satz breit. Der schnelle Finalsatz verdeutlichte die spielerisch polyfone Versiertheit und die virtuose Stimmenverteilung explizit.

Wohl kaum etwas könnte besser geeignet sein als Joseph Haydns Oratorium "Die Schöpfung" für den sechsten Tag der Schöpfung. Dieser stellt Tiere und Menschen in den Mittelpunkt. Und gleich zu Beginn strahlte der Tenor im Rezitativ "Und Gott schuf den Menschen", um ebenso in der Arie "Mit Würd und Hoheit angetan" fortzufahren. Dabei akzentuierte er im Besonderen die wesentlichen Merkmale des Textes und führte sie zu einem besonderen Erlebnis.

Und damit war der Gang frei zum siebten Tag der Ruhe mit Gioachino Rossinis "Domine Deus" aus der "Petite Messe solennelle", ein Konstrukt für zwölf Sänger mit Begleitung aus dem Jahr 1864. Ruhe erklang in der rhythmischen Orgelbegleitung, Ausdrucksstärke im Gesang in einer überzeugenden Gestaltungskraft, die diesen Tag so voluminös beendete. Das Duo Musiconie erhielt für eine Stunde der Besinnung und Dankbarkeit viel Applaus. So fand auch die Zugabe "Gott, wir loben dich", "Gott, wir preisen dich" seine Berechtigung.