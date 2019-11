Partnerschaftskomitees genießen die Pracht von Paris



Nach der Anreise mit dem TGV begann das gemeinsame Wochenende mit einem Mittagessen in einem Bistro, bevor den Teilnehmern am Nachmittag eine besondere Ehre zu Teil wurde: Sénateur Loïc Hervé, einer der Vertreter des Départements Haut-Savoie, begrüßte die Gruppe trotz Sommerpause in deutscher und französischer Sprache und begleitete die rund dreistündige Führung durch den weitläufigen und prunkvollen Gebäudekomplex des Senats im Palais du Luxembourg. Der Besuch in einer der ältesten Brasserien von Paris beschloss den ersten Tag.

Bei einer Sight-Seeing-Tour im offenen Doppeldeckerbus am folgenden Vormittag eröffnete sich die ganze Pracht der an Sehenswürdigkeiten reichen Stadt: Eiffelturm, Place du Trocadéro, Arc de Triomphe auf dem Place Charles de Gaulle, Champs-Ellysées, Place de la Concorde, Jardin les Tuilerien, Grand Palais, der Louvre, Pont Neuf, Musée d'Orsay, Assemblée Nationale, Ecole Militaire, die durch einen Großbrand schwerbeschädigte Kathedrale Notre-Dame und vieles andere mehr, darunter zahlreiche Museen mit Weltruf, begründen den Ruhm der französischen Hauptstadt als eine der am meisten besuchten Metropolen der Welt.

Auch das Künstlerviertel Montmartre mit der berühmten Basilika Sacré-CÅ"ur und einem einzigartigen Blick über die Stadt zeigte sich als Treffpunkt von Menschen rund um den Globus. Ebenso imposant und quirlig präsentierte sich La Fayette, eines der bekanntesten Kaufhäuser der Welt. Nach dem Besuch eines Museums, einem Bummel über die Champs-Elysées, durch einen der zahlreichen Parks oder einfach nur so durch die Prachtstraßen der Stadt - zum Abschluss waren sich alle Teilnehmer einig: Paris ist eine Reise wert.