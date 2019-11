Abrissbirne verschont Stadtbirne



Bühl (gero) - Die Innenstadt ändert ein weiteres Mal ihr architektonisches Gesicht. Und wie in solchen Fällen zumeist üblich, macht der Abbruchbagger den Anfang. Also muss seit wenigen Tagen das Anwesen in der Mühlenstraße 4 an der Ecke zur Johannesstraße dran glauben. Bauherr Florian Vogt plant an dessen Stelle ein dreigeschossiges Wohnhaus. Insgesamt entstehen drei Wohnungen samt Penthouse. Im Erdgeschoss werden fünf Stellplätze und die Technikräume untergebracht. Durch eine Zurücksetzung des Baufensters können die beengte Situation im Einmündungsbereich zur Mühlenstraße leicht verbessert, der "Flaschenhals" aufgeweitet sowie der Gehweg verlängert werden. Zu diesem Zwecke erfolgte ein Geländetausch mit der Stadt. Die rechtliche Grundlage für das Projekt bietet der Bebauungsplan "1. Änderung Hänferdorf". In dem nun nahezu plattgemachten Anwesen war einst die Metzgerei von Arthur und Ida Vogt untergebracht, die Urgroßeltern des heutigen Bauherrn. Insofern wird Familiengeschichte an einem traditionsbehafteten Standort fortgeschrieben. Wann die Hochbauarbeiten beginnen, steht konkret noch nicht fest. Grund: Der Standort des Baukrans könnte möglicherweise die halbseitige Sperrung der Johannesstraße zur Folge und die Baustelleneinrichtung eine Verengung der Mühlenstraße zur Folge haben. Das aber wiederum vertrüge sich schlecht mit dem Zwetschgenfestumzug, der sich am 8. September auch durch das Hänferdorf schlängelt. Wahrscheinlich ist deshalb, dass die Betonbauer und Maurer erst nach dem Heimat- und Erntedankfest anrücken. Sie werden dabei auch einen geschärften Blick auf einen Laubbaum direkt an der Straßenkante zu richten haben. Eine Entfernung hatte die Stadt untersagt. In der Baugenehmigung wird vielmehr mit einer Geldbuße von 7000 Euro gedroht, falls der Baum (es handelt sich um eine sogenannte Stadtbirne mit nicht essbaren Früchten) die Baumaßnahme nicht überleben sollte. "Bestandsschutz" genießen auch weitere Gebäude in direkter Nachbarschaft zu dem Neubauvorhaben. Dazu zählen die relativ angejahrten Anwesen Mühlenstraße 1 (ehemals Schuh Meier) und 6 (früheres Gasthaus "Blume"). Beide Eigentümer tragen sich nicht mit Verkaufsabsichten. Somit bleibt es bei der "kleinen Lösung" am südwestlichen Hänferdorfeingang und der weiterhin unbefriedigenden Situation für Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger. Die Fertigstellung des Neubauprojekts ist für Herbst 2020 angepeilt.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben