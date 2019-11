Anspruchsvolle Konzerte unterschiedlichster Couleur

Bühl

Jazz beim Kultursommer Bühl (red) - Mit dem renommierten Quartett "Hotel Bossa Nova" gastiert am Samstag, 10. August, 20 Uhr, eine der aufregendsten europäischen Livebands des World Jazz beim Bühler Kultursommer. "Hotel Bossa Nova" sind musikalische Globetrotter und abenteuerlustige Grenzgänger (Foto: Stadt).

Ehrungen und Abschied Bühl (gero) - Bei der letzten Sitzung des alten Gemeinderats oblag es OB Hubert Schnurr, Urkunden und Präsente an Kommunalpolitiker auszuhändigen oder an solche, die für eine weitere Amtsperiode nicht mehr kandidierten beziehungsweise nicht mehr gewählt wurden (Foto: Stadt)

Preis der Stadt für Leon Weck Bühl (wv) - Für die Aloys-Schreiber-Schule (ASS) darf die Entlassfeier 2019 als einzigartig gelten: Ihre Vergangenheit und Zukunft trafen sich in einem Punkt, in der gemeinsamen Verabschiedung von insgesamt 23 Schülern. Die Ära der Werkrealschule ging nun endgültig zu Ende (Foto: wv).

100 Abiturienten am Windeck Bühl (wv) - Die 100 Abiturienten des Bühler Windeck-Gymnasiums haben ihren Abschluss gefeiert. Dabei wurden auch zahlreiche Preise vergeben. Die Auszeichnung der Stadt Bühl überreichte Oberbürgermeister Hubert Schnurr an den Jahrgangsbesten Nicolas Blazek (Foto: wv).