Gemeinschaftsgedanke im Mittelpunkt

Als Festredner begrüßt die Stadt den Präsidenten des baden-württembergischen Genossenschaftsverbands, Dr. Roman Glaser. Er beleuchtet das Zwetschgenfest-Motto aus genossenschaftlicher Sicht.

Unter dem Aspekt der zahlreichen Jubiläen, die dieses Jahr zu feiern sind, stellte der Rathauschef das 150-jährige Bestehen der Volksbank Bühl heraus. Das Institut "spendiert" das Konzert der Freiburger Band "Fools Garden" im Stadtgarten - "ein Geschenk an Stadt und Bürger und eine tolle Bereicherung", schwärmt Schnurr.

Als zusätzliches Bonbon verlost die Volksbank über die sozialen Medien einige Backstage-Karten für ein Zusammentreffen mit der Formation, die 1995 mit "Lemon Tree" ihren größten Hit landete, kündigen Vorstandsvorsitzender Claus Preiss und Marketingdirektorin Andrea Andree an.

"Vielfalt ist unsere Stärke", stellte Kulturfachbereichsleiter Klaus Dürk mit Blick auf das Angebot des fünftägigen Festspektakels vom 5. bis 9. September heraus. Die Organisatoren, allen voran Martina Rumpf vom Kulturbüro, versprechen einen ansprechenden Programm-Mix. Auf der Open-Air-Bühne im Stadtgarten tummeln sich neben "Fools Garden" (Freitag ab 21 Uhr) die Kappler Ratz-Fatz-Buben, Sudden Inspiration aus Bretten mit groovigen Tanznummern, die Sängerin Michele Mahn, "Des Duo" mit Schwaben-Pop und die Coverband Cream of Clapton. DJ Surprise regiert am Samstagabend auf der Bühne beim Sparkassenplatz, ein neues Angebot, das insbesondere Jugendliche ansprechen soll und mit Unterstützung der Sparkasse realisiert wird. Im Weindorf können die Besucher dem Duo Rebecca und Tom, "Bow Tie Willi", eine Boygroup aus der Bühler Umgebung, den "Grünen Jägern" aus Neusatz und dem Trachtenblasorchester Baiersbronn lauschen. Salsa, Merengue, Bachata und traditionelle kubanische Musik, die in die Beine geht, bringen Rody Reyes und die Musiker von "Havanna con Klasse" auf die Weindorf-Bühne. Den Ausklang bestreitet am Montagabend Hubers Party-Band.

Der Festumzug wird wiederum die bewährte Strecke nehmen, kündigt Rumpf an. Erwartet werden mehr als 50 Musikkapellen, Fanfarenzüge, Motivwagen und Fußgruppen. Der Bühler Zwetschge wird wie jedes Jahr mehrfach gehuldigt, auch kulinarisch an mehreren Stellen. Nach der erfolgreichen Premiere der "Bühler Zwetschgenkochshow" mit den vielfach prämierten Bühler Hobbyköchen Verena Scheidel und Manuel Wassmer, Friederike Möller, Küchenmeisterin bei "Kohlers Engel" in Vimbuch, und Fabian Böckeler können die Gäste auf die zweite Auflage gespannt sein. Hauptakteure am Zwetschgenfestsamstag ab 13 Uhr im Festzelt sind die beiden Küchenmeister Julien Romeo Kühnl und Vincent Benedikt Türk von "Kühnls Lamm" in Kappelwindeck.

Mehrere "Hits" versprechen die 57 Schausteller für den Vergnügungspark. Viele von ihnen kommen schon seit vielen Jahren nach Bühl und das "unheimlich gerne", betont Klaus Dürk. Für stabile Naturen geeignet ist "Pacific Rim" von Manuel Zinnecker aus München. Angekündigt wird ein Hochfahr- und Überkopfgeschäft mit vielen verschiedenen horizontalen, vertikalen und diagonalen Überschlägen. Bei 14 Metern über Kopf mit 80 km/h sollen 4,5 g auf die Fahrgäste wirken, verkündet die Stadtverwaltung. Vor dem Bürgerhaus steht Mike Landwermann aus Bremen mit dem "Kickdown". Vertreten ist auch "Magic" der Familie Spangenberger aus Saarlouis. Am nördlichen Ende des ZOB steht mit dem "X-Racer" der Familie Klünder aus Minden nach einigen Jahren Pause wieder eine Achterbahn.

Premiere in Bühl feiert die "Schlittenfahrt" von Hartmut Langhof aus Plettenberg. Er erwartet seine Fahrgäste neben dem Festzelt, ebenso wie das Riesenrad der Firma Landwermann Hentschel GmbH aus Asendorf bei Bremen und der Autoscooter von Schaustellersprecher Jürgen Hahn aus Offenburg. Nur eine kurze Anreise hat Manuel Roder aus Weingarten bei Karlsruhe mit dem Simulator "Gate of the Krime" mit mehr als 100 Animations- und Realfilmen. Wie immer bieten die Fahrgeschäfte am Freitag nach der Eröffnung des Vergnügungsparks für eine halbe Stunde Freifahrten an. Außerdem versüßen sie den Ausklang des Zwetschgenfestes am Montag mit dem halben Fahrpreis.