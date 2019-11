Freispruch mangels Beweisen

Das hatte freilich der 42-jährige Kfz-Mechaniker, der die Aufbereitung und den Handel mit Fahrzeugen betreibt, mit Nachdruck bestritten. "Mit so einer Sache habe ich nie etwas zu tun gehabt", hatte er bereits am ersten Verhandlungstag Richter Hannes Schrägle versichert.

Sein Freund, der er jetzt nicht mehr ist, war da freilich ganz anderer Ansicht. Der fühlte sich nämlich bei dem Autokauf schlichtweg "übers Ohr gehauen"; vor allem, weil er derjenige war, der den größten Schaden davongetragen hatte. Denn bei einem Grenzübertritt nach Slowenien hatte man seinen Range Rover als nachweislich gestohlenes Fahrzeug (die Fahrzeugpapiere waren gefälscht) konfisziert, so dass er sowohl sein Geld als auch seinen Wagen losgeworden war. So lag es auf der Hand, dass er das "krumme Ding" seinem Freund anlastete, doch der hatte behauptet, dass er den Wagen bei einem befreundeten Italiener in Italien mit ordnungsgemäßen Papieren gekauft habe.

Ein Kfz-Experte, der den Wagen untersucht hatte, sagte im Zeugenstand aus: "Das muss jemand programmiert haben. Denn wenn das Datenschutzprogramm eine falsche Fahrgestellnummer registriert und das Auto trotzdem läuft, dann muss da etwas faul sein." Dem Angeklagten gegenüber soll er nach dieser Feststellung geäußert haben "Ich bin raus aus der Sache. Das mache ich nicht."

Der Angeklagte war dann nach eigenen Angaben sofort nach Italien zum Verkäufer gereist, um dem Vorwurf entgegenzutreten. Er müsse von irgendwelchen Unregelmäßigkeiten gewusst haben. Der Italiener habe dann tatsächlich eingeräumt, dass der Wagen einen Wasserschaden gehabt habe und deshalb möglicherweise das ganze Steuergerät ausgetauscht worden sei. Immerhin hatte daraufhin der Angeklagte seinem Freund geraten, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten.

Nun war der italienische Verkäufer als Zeuge geladen worden, doch der war mittlerweile verstorben. Die Staatsanwaltschaft jedenfalls sah auch ohne dessen Aussage den Tatbestand der vorsätzlichen Geldwäsche als erwiesen an, zumal der Range Rover auch in den Firmenunterlagen des Angeklagten nicht aufgetaucht war. Sie forderte daher neun Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Verteidiger Gerhard Bräuer setzte dem entgegen, dass es bei dem Geschäft seines Mandanten um eine Fahrzeugvermittlung und nicht um einen Verkauf gegangen sei. Das Fahrzeug habe also nicht über dessen Bücher gehen müssen. Aufgrund mangelnder Beweise forderte er Freispruch.

Auch der Richter mochte wegen unzureichender Indizien nicht zu einem Schuldspruch gelangen. Sichtlich erleichtert verließ der Angeklagter den Gerichtssaal.