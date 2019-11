"Einfach den guten Draht gehabt"



"In mehr als zwei Vereinen mitzuarbeiten, das empfehle ich keinem", sagt der 37-Jährige. Als er Jugendwart bei der Feuerwehr wurde, habe er bei der Trachtentanzgruppe aufhören müssen. Zwei Ehrenämter reichen - vor allem wenn man wie Maurath verheiratet und Vater von zwei kleinen Kindern ist.

Aktuell hat er ein Grillfest als Abschluss für die 62 Sasbachwaldener Ministranten mitgestaltet. Er war mit den großen Minis zum Altpapier sammeln im Dorf unterwegs. Und er hat die Sommerfreizeit der Ministranten in Flüeli in der Schweiz mit organisiert. Den Pfarrer als Mesner zu unterstützen und sich um die Messdiener zu kümmern, das gehört im Blumen- und Fachwerkdorf von jeher zusammen. Wer mit den Minis für Gottesdienste übt, der gestaltet auch ihre 14-tägigen Gruppenstunden mit und organisiert einmal jährlich ein Zeltlager für sie. "Das mache ich aber nicht allein", betont Maurath. Er arbeite eng mit Pastoralreferent Gerhard Brock zusammen und binde die älteren Ministranten in die Organisation der Gruppenstunden ein, die mit Spielen und Spaß gestaltet werden: "Man braucht immer viele. Gemeinsam ist man stark." Das Schöne sei, dass man zuschauen könne, wie die Kinder größer werden und sich irgendwann selbst um die Kleineren kümmern.

Maurath hat als Kind selbst gute Erfahrungen in Jugendgruppen gemacht und wuchs nach und nach in die Verantwortung. "Ich bin nach der Erstkommunion Messdiener geworden, da war ich neun oder zehn", erinnert er sich. Viele Ministranten hörten spätestens als junge Erwachsene auf. Aber er sei vom damaligen Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Bernd Fischer gefragt worden, ob er für einige Wochen den Mesner vertreten könnte. Dabei sei er dann geblieben. Heute sei das nicht mehr so zeitaufwendig wie früher. Es gebe nur noch eine Messe am Wochenende und alle zwei Wochen einen Gottesdienst am Werktag.

Mit 14 Jahren ging Maurath zur Jugendfeuerwehr und erinnert sich gern an engagierte Jugendleiter von damals wie Erich Wild und Oliver Prestel: "Das war alle zwei Wochen mittwochs, und ich habe mich immer drauf gefreut."

Irgendwann sei er Schriftführer der Jugendfeuerwehr geworden, habe Listen geführt, Zeltlager und Proben protokolliert. Mit 19 Jahren wurde er selbst Jugendwart bei der Feuerwehr Sasbachwalden und blieb es 16 Jahre lang. Er organisierte Zeltlager und bereitete Proben vor. Sein Nachfolger wurde Julius Straub, der 15 Jahre jünger ist und den er sozusagen "mit groß gezogen" habe.

Lehrgänge und Schulungen seien am Anfang und zwischendurch schon notwendig, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Und ein guter Draht zu Kindern. Dass man alles lernen könne, davon ist Maurath überzeugt. Aber den guten Draht habe er eben einfach gehabt.

Neben seinem Einsatz für die Ministranten ist der Industriemeister Metall, der die mechanische Instandhaltung der Papierwerke Lenk in Kappelrodeck leitet, weiterhin in der Freiwilligen Feuerwehr als Zugführer aktiv.

Ob er sich auch für seine Kinder die Mitgliedschaft in einer Vereinsjugend wünscht? "Ja, warum nicht?", fragt er zurück. Seine fünfjährige Tochter und der zweijährige Sohn begleiten ihn schon manchmal zu den Ministranten. Aber sie freuen sich auch, wenn der Papa zu Hause ist und mit ihnen spielt.