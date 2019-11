Die komische Seite des Alltäglichen

Seine Passion für die Kleinkunst hatte der junge Erzieher in der Zeit der Friedensbewegung und Ostermärsche entdeckt. Er war gerade dem Elternhaus und der "Enge des Murgtals" entflohen, in der Absicht, "in der großen weiten Welt" Karriere zu machen: "So bin ich nach Bühl gekommen."

Nach ersten Gehversuchen im Rampenlicht zusammen mit Margit Weiskirchen, Sepp Weis und Andrzej Graeser wurde der Autodidakt Teil des Duos Schnoogestich. 13 Jahre lang stach er gemeinsam mit Annette Assor zu. Beide spielten neun Programme wie "Salto Morale", "HalluziNationen" oder "Volksmundwerk", bis sich nach einer "Chaodyssee" (1996) ihre Wege trennten. Die Lehrerin Assor zog es vor, wieder zurück in den Schuldienst zu gehen.

Jörg Kräuter stand zwar nun ohne Partnerin da, war aber "Endlich schwanger". So der Titel seiner ersten wortgewaltigen Soloshow, mit der er 1997 auf Tour ging. Das Baby wuchs, bis zur Ausrufung des "Königs von Baden" dauerte es aber noch weitere acht Jahre.

Die ironische Selbstproklamation erwies sich als genialer Einfall, als PR-Gag von nachhaltiger Wirkung. Ein Titel mit Glanz und Gloria, der zuweilen aber auch zu Missverständnissen führte. Kräuter erzählt von Veranstaltern, die ihm nach der Selbstadelung einen Thron auf die Bühne stellten. Oder mit der Hand auf dem Herzen das Badner Lied anstimmten, für das der Kabarettist eine eigene, allerdings weniger glorreiche Textversion verfasst hat. "Da ging die Hand wieder schnell nach unten." Sein "Herrschaftsgebiet" - bei jährlich etwa 50 Auftritten - ist das ehemalige Großherzogtum mit gelegentlichen Abstechern zu Pfälzern oder Schwaben. Letztere müssen sich vom Badener nach alter Tradition ein paar Spitzen gefallen lassen - jedoch "mit dem richtigen Maß" dosiert, wie der Kabarettist es sieht.

Einen möglichst authentischen Badener zu verkörpern, lautet Kräuters Bestreben. In seiner Bühnenfigur "steckt immer mehr von mir drin". Mit den Jahren (inzwischen 64) sei er gelassener und milder geworden: "Wenn ich mich aufreg', dann richtig; danach lach' ich drüber."

Das Familienleben dient ihm als Keimzelle der Komik: Die kleinen Alltagskonflikte mit der fiktiven Gattin Traudl und ihrem pubertierenden Schorschi werden mit gängigen Klischees gemixt und so wortreich auf die Spitze getrieben. Außerdem generiert Jörg Kräuter seine schalkhaften Pointen aus dem Beobachten seiner Heimat und der Umwelt, indem er hinter die Dinge blickt und diese zu ergründen versucht. Dies nicht nur als Kabarettist, sondern auch als Maler und Bildhauer sowie als Autor bislang zweier Bücher und der wöchentlichen "Quetschewurm"-Glosse im BT.

Die "InvenTour" ist sein nunmehr 15. Soloprogramm und startet am kommenden Mittwoch und Donnerstag im "Schnick-Schnack" in Rastatt. Jörg Kräuter rechnet ab, die neue Show ist ein Rückblick. "Ich hab' alle meine Programme durchforstet" - auf der Suche nach Nummern, "die mich ansprachen". Er habe an der Musik gearbeitet (die Gitarre ist gewissermaßen des Badenkönigs Zepter) und auch an der Art und Weise der Präsentation, um das authentische Element zu verstärken.

Die Messer der großen Politik zu wetzen, das ist seine Sache nicht; er widmet sich in seinen satirischen Feldzügen durch badische Gefilde - im Dialekt schwätzend und singend - vielmehr gesellschaftspolitischen Themen wie CO 2 -Belastung, vegane Ernährung oder Integration. Der Bühler von der Murg kennt das Wesen seiner Landsleute bestens, er führt die Badener nicht vor, sondern lässt sie allenfalls baden gehen. Und seine köstliche "Ode an den Frühling" ist ein umjubelter Klassiker, der in keiner Vorstellung als Zugabe fehlen darf.

Nach derlei Huldigungen kehrt der König von Baden für gewöhnlich zu seiner Residenz in der Zwetschgenstadt zurück: Als "Luftschloss über allen Dächern" schätzt er seine Altbauwohnung in der Hauptstraße, die ihm seit ebenfalls 40 Jahren als Bleibe dient.

Gänzlich unromantisch drechselt er dort am Schreibtisch an seiner Wortakrobatik: "Ich bin ein Morgenschreiber." Im aktuellen Heimatbuch des Landkreises Rastatt schildert er den kreativen Prozess so: "Im Grunde versuche ich dem ganz Alltäglichen, zwischen Wäsche aufhängen und Zwiebeln schneiden, die komische Seite abzugewinnen."