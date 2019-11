Liederkranz pflegt harmonischen Austausch Bühl (red) - Gesungen wird in Vimbuch in der Sommerpause nicht. Viel Arbeit hat die Vorstandschaft des Gesangvereins Liederkranz trotzdem, gilt es doch die sehr ereignisreiche zweite Jahreshälfte zu planen. "Da stehen einige Highlights an", berichtet Manuela Sester-Schweigert, die erst im April das Amt des Vorstands Verwaltung übernommen hat. So obliegt es ihr auch, die bestehenden Kontakte zu befreundeten Chören zu pflegen - und das sind nicht wenige. In der Pflege der Städtepartnerschaften ist der vor 105 Jahren gegründete Gesangverein vermutlich der aktivste Verein in Bühl.



"Seit 2013 haben wir in jedem Jahr entweder eine Partnerstadt Bühls besucht oder den Gegenbesuch aus einer Partnerstadt empfangen", berichtet Finanzvorstand Reinhold Kraft stolz, der die finanzielle wie organisatorische Unterstützung durch die Stadt Bühl positiv hervorhebt. "Ohne die Zuschüsse wäre das nicht jedes Jahr machbar gewesen", meint das langjährige Vorstandsmitglied rückblickend auf immer sehr schöne Erlebnisse und Begegnungen. "Die Erwartungen unserer Sänger sind inzwischen recht hoch. Letztes Jahr war es nur ein Tagestrip nach Mommenheim, da wollten sie in diesem Jahr wieder weiter weg", erläutert Markus Fritz, verantwortliches Vorstandsmitglied für die Öffentlichkeitsarbeit. Nachdem die Sängerinnen und Sänger bei gemeinsamen Konzerten bereits gute Kontakte zu Chören in Mommmenheim, Villefranche-sur-Saône und Vilafranca del Penedès geknüpft haben, arbeiten die Vorstände derzeit an den Details der anstehenden Reise nach Schkeuditz. Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit wird der Vimbucher Chor am 3. Oktober gemeinsam mit dem "Chor Arion Glesien" aus einem Stadtteil der sächsischen Partnergemeinde in der Kirche Altscherbitz konzertieren. Vom klassischen deutschen Volkslied über Gospels und religiöse Chorliteratur bis hin zu moderner Popmusik möchten die Vimbucher Chorformationen ihr breit gefächertes Repertoire präsentieren. Neben dem nahezu 50 Stimmen starken gemischten Chor werden auch der Frauenchor "Cantiamo" sowie der erst im vergangenen Jahr gegründete Projektchor "Bella Voce" auftreten, in dem ambitionierte Choristen des Vereins zusätzlich anspruchsvollere Literatur erarbeiten. Ein weiterer Höhepunkt der viertägigen Reise ist ein Auftritt in der weltbekannten Leipziger Thomaskirche, in der einst Johann Sebastian Bach wirkte. "Natürlich werden wir dort auch ein Werk von Bach singen", verrät Sester-Schweigert. Ein Stadtrundgang durch Leipzig ist ebenso eingeplant wie eine Fahrt auf der Pleiße und ein Besuch des Bach-Museums. Selbstredend wird die musikalische Reisegruppe auch die Partnergemeinde bei einer Stadtrundfahrt kennenlernen und dabei viel über die Historie und Entwicklung von Schkeuditz erfahren. "Es freut uns sehr, dass wir so herzlich willkommen sind. Eine besondere Ehre ist der bereits angekündigte Empfang von Oberbürgermeister Rayk Bergner, der uns ins Rathaus eingeladen hat", berichtet Andrea Schubert, die für die Planung verantwortlich zeichnet. Sie freut sich darauf, ihren Sängerkollegen auch die weniger bekannten Schätze der Region zu zeigen, in der sie aufgewachsen ist und viele Jahre gelebt hat. "Dass die Menschen aufeinander zugehen", wünscht sich die in Baden heimisch gewordene Sächsin. "Für mich gibt es keine Ossis und Wessis mehr - nur noch Symbadische und Unsymbadische", meint sie schmunzelnd - und so wollen die Vimbucher Sängerinnen und Sänger im Anschluss an das Konzert zum Tag der Deutschen Einheit gemeinsam mit den Freunden aus Schkeuditz feiern.

