Freiheitsstrafen Bühl/Baden-Baden (bgt ) - Nach einer Terminverschiebung hätten am vierten Verhandlungstag die Urteile von der 3. Großen Jugendkammer am Landgericht Baden-Baden über die vier Angeklagten verkündet werden sollen, doch das geschah noch immer nicht vollständig. Der vierte Angeklagte, ein 21-jähriger Deutscher serbisch-polnischer Herkunft (als einziger noch auf freiem Fuß, während alle anderen aus der Haft vorgeführt wurden), war wegen einer Wagenpanne nicht zum Termin erschienen, so dass das Gericht schließlich nicht umhinkam, sein Verfahren abzutrennen. Er hatte den Prozess überhaupt erst ins Rollen gebracht, weil er sich von den drei anderen bedroht gefühlt und daher bei der Polizei um "Schutz" nachgesucht hatte. Was nun laut Anklage der Staatsanwaltschaft zuvor an drei Verhandlungstagen als bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge behandelt worden war, hatte sich letztlich als eine große Luftnummer herausgestellt, so dass dieser Anklagepunkt am Ende fallengelassen wurde. Denn der groß angelegte Deal, den die drei jugendlichen Angeklagten mit Migrationshintergrund (im Alter von 20, 21 und 26 Jahren) mit dem 21-Jährigen arrangiert hatten (rund 70 Kilo Marihuana zum Preis von 50 000 Euro), war nichts anderes als deren Versuch gewesen, ihn im großen Stil "abzuzocken". Denn sie hätten, so ihre Darstellung, zu keinem Zeitpunkt ein Rauschgiftgeschäft in diesem Umfange abwickeln können, weil sie schlicht und einfach nicht über diese Menge Marihuana verfügten. Die Jugendlichen, die allesamt strafrechtlich bereits einiges auf dem Kerbholz haben, hatten es allerdings verstanden, den "Käufer" dermaßen unter Druck zu setzen und ihn gar mit dem Tode zu bedrohen, dass der sich nicht mehr anders zu helfen gewusst hatte, als sich an die Polizei zu wenden. Bei der daraufhin von den Ermittlungsbeamten fingierten Scheinübergabe war es dann zu einer nächtlichen drehbuchreifen Auseinandersetzung gekommen, bei der die drei Angeklagten erst durch gezielte Schüsse der Beamten auf deren Wagen an der Flucht gehindert werden konnten. Der Versuch der vier Verteidiger, ihre Mandanten als noch unreife Heranwachsende mit schwierigen, migrationstypischen Familienverhältnissen darzustellen, war naturgemäß nachzuvollziehen, doch immerhin blieben die Anklagepunkte auch ohne den fallengelassenen gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmittel gravierend: Mehrfacher Betrug, vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand gegen Vollzugsbeamte, unerlaubter Waffenbesitz. Die Urteile lauteten auf Freiheitsstrafen ohne Bewährung. Ein Jahr und acht Monate, ein Jahr und sechs Monate, sowie fünf Monate und zudem Geldstrafen von jeweils 200 Euro.

