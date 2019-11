Alles im Kosten- und Zeitplan

Das Gute für die Anlieger sei, dass auf sie keine Kosten für den neuen Hochwasserschutz, die Verlegung von Breitband-Leerrohren und den neuen Anschluss für das Trinkwasser zukämen. Hattenbach bekräftigte bei einem Vor-Ort-Termin mit Bauamtsleiter Paul Huber am "Jahrhundertprojekt" die Entscheidung des Gemeinderats, dass die Gemeinde die enormen Kosten für das derzeit größte Infrastrukturprojekt im Achertal mit Gesamtkosten von über zwei Millionen Euro und zukunftweisenden Maßnahmen zum Hochwasserschutz alleine trägt. Das Land Baden-Württemberg und die zuständige Fachförderstelle hätten einen Zuschuss zum Hochwasserschutz aufgrund des "nicht angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnisses" abgelehnt, so dass die Gemeinde diesen großen Brocken selbst finanziere. Lediglich für den neuen Trinkwasserhochbehälter wurde ein Zuschuss von 105 000 Euro bewilligt, doch den größten Batzen der über zwei Millionen Euro inklusive der Planungs- und Nebenkosten werde die Gemeinde aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahmen für mehr Hochwasserschutz entlang des Ibachs selbst schultern, so der Bürger meister.

Paul Huber hat den Asphalteinbau bis Ende des Jahres fest im Visier. Herzstück des Projektes ist der Sand- und Geröllfang, ein massives und großes Bauwerk. Über 700 000 Euro kostet dieser Teilabschnitt, dessen zentrale Funktion darin besteht, bei Niederschlägen und vor allem bei Starkregen das angeschwemmte Material wie Kies, Sand oder Geröll aufzufangen. Dadurch soll verhindert werden, dass dieses wie bisher über die steile Straße nach unten oder in den Ibach gespült wird und diesen, - wie es immer wieder mal vorkommt - die Durchläufe verstopfe und zum Überlaufen bringe.

Mit dem Geröllfang soll dies durch die Zurückhaltung des angeschwemmten Materials verhindert werden, auch wird die Straße in diesem Bereich mit einer entsprechenden Neigung so angelegt, dass das Oberflächenwasser in das Bauwerk und nicht über die Straße oder die Grundstücke fließt. Ziel ist es, dass alles Wasser in diesem Bereich trichterförmig in den Geröllfang und weiter in den Ibach geleitet wird.

Beseitigt wird auch ein anderes Problem bei den Durchläufen, die jetzt deutlich größer dimensioniert werden und bei stärkeren Niederschlägen für einen reibungslosen Durchfluss sorgen sollen.

Durch die Niederschläge und das Hochwasser kam es an bestimmten Stellen des Bachlaufs auch zu Auswaschungen der Böschung. Hier gibt es eine Ertüchtigung des Bachbetts und der Bachmauer.

Neue, innovative Wege geht die Gemeinde auch oberhalb des Geröllfangs, wo ein Hochbehälter erstmals als PE-Röhrenbehälter gebaut wird, mit dem die Trinkwasserversorgung effizienter, hygienischer und langfristig gewährleistet wird.

Da die öffentliche Wasserleitung am "Besenstiel" bisher überwiegend über Privatgrundstücke führte, wird diese verlegt.