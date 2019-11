Beschwingtheit einer Sommerschorle

Von Udo Barth



Bühl - Einen Abend voller Gefühle und der Leichtigkeit des Seins beschert beim Bühler Kultursommer das aus Wiesbaden angereiste Quartett "Hotel Bossa Nova". Vor allem zeigen sie die jazzbetonte, improvisationsfreudige Seite der brasilianischen Stilrichtung. Druckvoll gelingt vom Start weg diese von hüpfenden Synkopen atmende Mischung aus Samba und Cool Jazz.



Insbesondere aber fasziniert die mit ausdrucksvoller Stimme und starker Bühnenpräsenz agierende Sängerin mit indisch-portugiesischen Wurzeln, Liza da Costa, und dringt damit tief in die Herzen der Zuhörer. Mit ihrem wandlungsfähigen Gesang und ihrer Fähigkeit, den Songtexten emotionale Tiefe zu verleihen, auch wenn man des Portugiesischen nicht mächtig ist, bringt sie eine gehörige Portion Power von der Copacabana an den Bühlotstrand. Die Inhalte ihrer Songtexte erklärt Liza da Costa in ihrer Moderation, die zuweilen etwas komprimierter hätte ausfallen können. Ganz fantastisch sind auch die Instrumentalisten des Ensembles: Wolfgang Stamm am Schlagzeug, der am akustischen Bass brillante Alexander Sonntag und der überragende Gitarrist Tilmann Höhn. In dieses an eine leckere Sommerschorle erinnernde, stilistisch vielseitige Programm wird auch mal eine Prise Wehmut eingestreut - mit dem Fado, dem Blues der Portugiesen. Die berückende Schönheit etwa von "No tapete escaldante", um den sich die Gitarrenklänge wie Pirouetten drehen, ist dafür ein exemplarisches Beispiel. Die Geschichte vom "glühenden Teppich" interpretiert Liza da Costa derart akzentuiert, dass sie damit jeder bekannten Fadista den goldenen Becher der Schwermut reichen könnte. Überwiegend servieren aber die "Hoteliers" aus Wiesbaden die Beschwingtheit der brasilianischen Bossa Nova, lassen sogar in einem rein instrumentalen Stück eine Prise westafrikanischer Klänge einfließen, da gemahnt die Gitarre mit elektronisch gesteuerten Klangschleifen an eine Kora, eine Harfenlaute. "Hotel Bossa Nova" zelebrieren Worldjazz in seiner unbändig stilistischen Vielfalt. Dabei greifen sie auf einen Afoxé zurück, eine beschwingte Form aus Salvador da Bahia, wo sich schwarzafrikanische und portugiesische Rhythmen in einer Symbiose zusammenfanden. Diese Stücke schmecken erfrischend wie eine Caipirinha an einem lauen Sommerabend - und dies ganz ohne Nebenwirkungen. Dazu ziehen die Wolken sanft swingend am blauen Himmel über den gut gefüllten Europaplatz. Bei "Paisagem", der "Landschaft", dem letzten Stück vor der Pause, singt der Bass von Alexander Sonntag im Duett mit der filigranen Stimme von Liza da Costa. Danach ist die musikalische Weltreise von "Hotel Bossa Nova" noch längst nicht zu Ende. Als pures Instrumentaltrio sind die "Hoteliers" aufgrund vor allem der superben Saitenarbeit des Gitarristen Tilmann Höhn nicht zu toppen. Da fliegt ihm vor Rasanz sogar mal die Brille von der Nase. Der Flamenco-Jazz trifft auf die Kraft iberischer Sonne, zeigt aber auch seine ruhigen Phasen, bei denen das unvermeidliche Hintergrundgeplapper von Besuchern des Kultursommers deutlich gen Bühne dringt. Die Mixtur von Vokalartistik, durchsetzt vom Scat, von energetischer Improvisationskunst und der gestalterischen Freiheit der Bossa Nova zeichnet diesen strahlenden Sommerabend aus.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben