Bühler Autor veröffentlicht Roman

Braun widmet sich in seinem neuesten Buch den Fragen: Wie kann es zu solch einer zerstörerischen Handlung wie Amok überhaupt kommen? Worin liegen die Ursachen, was sind die Beweggründe für solche scheinbar unbegreiflichen Taten, von denen die Medien in regelmäßigen Abständen berichten müssen?

"Die Geschichte des Buches will eine von vielen Möglichkeiten aufzeigen, in der aus mehreren Einzelfaktoren sich letztlich eine vermeintlich ausweglose Situation entwickelt", erläutert der Autor. Vor Jahrzehnten sei angeborenen Verhaltensstörungen, wie gewissen Formen des Autismus, noch keine Aufmerksamkeit geschenkt worden: "Sie wurden allenfalls als eine Modekrankheit abgetan. Die Betroffenen wurden im Umgang als schwierig empfunden und dementsprechend stigmatisiert", so Braun weiter.

"Doch wenn neben Unverständnis, gepaart mit Ausgrenzung, noch Anfeindungen und Mobbing hinzukommen, ist es nicht weit zur menschlichen Tragödie." Dies könne zum Suizid führen oder aber zu solch unbegreiflichen Taten wie in der Realität mehrfach geschehen.

Bedingt durch Alltagsstress, zu hohe Erwartungen an sich selbst, steigenden Druck am Arbeitsplatz, unstillbaren Drang nach immer spektakuläreren Ereignissen, Abwechslung und dem ultimativen Kick, häufen sich Krankheitssymptome wie Burnout und Depression. In deren Folge kann der Mensch nicht mehr zur Ruhe kommen, nicht mehr abschalten, was sich im extremen Falle, neben üblichen Affekthandlungen, auch im geplanten und gezielt durchgeführten Amok entladen kann.

"Die entstehende menschliche Tragödie trifft den oder die Betroffenen selbst, wie die Gesellschaft allgemein", so der Autor weiter. Die Gesellschaft wiederum reagiere auf jedes derartige Ereignis fassungslos.

Im Blick auf die im Buch geschilderte Handlung, die in dieser Form rein der Fantasie entsprungen ist, schwingt die Hoffnung des Autors mit, dass sich hier in der Region eine solche Tat in Wirklichkeit nie zutragen möge, heißt es abschließend.

Das Buch (Paperback, 236 Seiten mit fünf Farbseiten, ist bei Books on Demand erschienen und auch im örtlichen Buchhandel erhältlich (ISBN: 978-374-945-306-1, 9,49 Euro). Außerdem soll es in Kürze als E-Book zur Verfügung stehen.