"Korkgeschmack" ab Anfang September im Hägenich

Für 461 546 Euro hatte der Gemeinderat im Juni den Neubau an die Firma Gotec aus Weil am Rhein vergeben. 120 000 Euro davon trägt das Land. Dieser Zuschuss war durch die Kombination Schule und Vereine möglich geworden.

Im Klartext: Neben dem VfB Bühl steht die Sportstätte auch dem Schulsport zur Verfügung. Hintergrund ist die im Schuljahr 2020/21 geplante Einführung eines Sportprofils am Windeck-Gymnasium. Der Kunstrasenteppich wird aber nicht nur angehenden Abiturienten mit Sport als Hauptfach zugutekommen, sondern auch dem allgemeinen Schulsport. Neben Fußball soll das wetterfeste Grün auch für andere Ballsportarten genutzt werden. Der "Stundendplan" soll wie folgt aussehen: Vormittags kommt die Schule zum Zug, ab dem Nachmittag der VfB Bühl mit seinen Jugendmannschaften und am Abend die Ligaspieler. Aber auch andere Fußballvereine der Großen Kreisstadt sollen das erste Bühler Kunstrasenfeld nutzen können. In Bühlertal gibt es solch ein wetterunabhängiges Spielfeld schon seit einigen Jahren.

Angesichts der aktuellen Diskussion rund um den Umweltschutz entschied sich der Gemeinderat für Kork als Einstreumaterial. . Kork erhielt damit den Vorzug vor einem Kunststoff-Granulat. Die umweltfreundliche Alternative hat keine Mehrkosten zur Folge.

Gänzlich ohne "Plastik" geht es dann aber doch nicht. Die wetterfesten, robusten Halme des künstlichen Grüns werden aus Polypropylen gefertigt, einem thermoplastischen Kunststoff. Der künstliche Spezialrasen wird Anfang September auf einer wassergebundenen Tragschicht verlegt und mit Quarzsand beschwert. Danach wird das Korkgranulat eingearbeitet. Die Arbeiten liegen aktuell im Zeitplan.

Das Einstreumaterial ist ein Naturprodukt, das das Sportanlagenbau-Unternehmen aus den Korkwäldern Portugals bezieht. "Die Korkbefüllung ist auch in unserem Sinne", unterstrich der Inhaber des Familienbetriebs in zweiter Generation. In sechs Jahren habe man mittlerweile etwa 30 Kunstrasenplätze mit Kork versehen.

Nachteile könnten mögliche Ausschwemmungen des Korks bei Starkregen und eine eventuelle Schimmelbildung sein.

Das städtische Tiefbauamt rechnet mit einer Fertigstellung des Platzes spätestens Ende September. Derzeit werden rund um das Spielfeld Ablaufrinnen verlegt, in die bei Regen Schwemmstoffe und kleinste Kunststoffteile herausgefiltert werden können.