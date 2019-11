Spannender Wettkampf bei idealen Bedingungen

Lichtenau - Der 31. Volkslauf über die Zehn-Kilometer-Distanz wird als einer der spannendsten Wettkämpfe in die Historik des SV Ulm eingehen. Gleich fünf Läufer lieferten sich am Sonntagmorgen im Münzwald ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Tagessieg. Am Ende trennte das Quintett nur zwölf Sekunden. Martin Haubold in der Altersklasse M30 vom Frankfurter Lauf- und Triathlonverein "Spiridon" hatte letztlich in 36:06 Minuten die Nase vorn.



Zweiter wurde Dominc Haberstroh (M30) aus Winden im Elztal in 36:12 Minuten, den dritten Platz belegten zeitgleich in 36:17 Minuten Henri Hansert und Jannis Günther (jeweils Männerklasse unter 30) von den "Laktatknallers" aus Detmold, und auf Platz fünf kam Dominique Marquedant von der LT Rheinhessen-Pfalz in 36:18 Minuten.

Bester Teilnehmer aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung war Stefan Gerber (M35) vom TV Bühlertal in 37:07 Minuten. Bei idealen äußeren Bedingungen waren insgesamt 180 Läuferinnen und Läufer in Ulm am Start. Die abwechslungsreiche Streckenführung mit weit mehr als 80 Prozent gelenkschonendem Feldwegeanteil sowie die Vorzüge eines Laufs am Morgen bewerteten die Sportler auch in diesem Jahr überaus positiv. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer hatten die Strecke zuvor hervorragend präpariert, trotz der regenreichen Tage vor dem Lauf war der Untergrund auch im Wald weitgehend trocken und fest. Gute Witterungsbedingungen mit angenehmen Temperaturen rundeten die idealen Voraussetzungen für gute Laufzeiten in Ulm ab.

Einen Wermutstropfen beim Ulmer Volkslauf gab es aber dann doch: In den vergangenen 15 Jahren war ein Halbmarathonlauf fester Bestandteil der Ulmer Laufsportveranstaltung. Wegen geringer Resonanz im vergangenen Jahr mit lediglich 47 Teilnehmern verzichteten die Verantwortlichen des 1948 gegründeten Vereins auf eine Ausschreibung. "Bei weniger als 50 Teilnehmern ist der Aufwand einfach zu groß", war von der sportlichen Leitung zu hören. Die Laufstrecke über mehr als 21 Kilometer bedeute einen immensen Aufwand in der Vorbereitung, der mit einer zu geringen Teilnehmerzahl nicht zu vertreten sei, hieß es weiter. Dennoch wollten die Ulmer Veranstalter keinen grundsätzlichen Trend in der regionalen Laufsportszene gegen längere Läufe erkennen. Im Gegenteil: Die absolute Zahl der "Eventläufe" und damit weiterer Laufveranstaltungen in der Region habe zuletzt eher zugenommen.

Weitere Sieger der jeweiligen Altersklassen beim Zehn-Kilometer-Lauf, der als Wertungslauf im Rahmen der Ortenaumeisterschaft zählte, wurden bei den Männern Jordan Lehmann (männliche Jugend U16) von der LG Geroldseck Lahr, Oliver Künzel (M40, 1. FC Egenhausen), Herve Schwarz (M45, Haguenau), Fancis Bekinda (M50, SC Önsbach), Markus Adam (M55, SC Lauf), Rainer Steuerer (M60, SC Önsbach), Raimund Obst (M65, LFV Schutterwald), Bernhard Singler (M70, LG Geroldseck-Lahr), Peter Lessing (M75, SC Önsbach) und Manfred Speierer (M80, SWR-Sportclub Baden-Baden).

Bei den Frauen waren siegreich: Selina Berger (weibliche Jugend U18, TV Biberach), Lena Tränkel (Frauenklasse unter 30, Trachtenkapelle Steinbach), Katharina Bach (W30, Lauf mit Markus, Bühl), Simone Braun (W35, TV Bühlertal), Carmen Scharpfenecker (W40, ohne Angabe), Aida Weber (W45, FC Varnhalt), Alma Glück (W50, LG Geroldseck Lahr), Birgit Burrer (W55, Rutesheim), Elisabeth Henn (W60, SC Önsbach), Monika Jobst (W60, TV Haueneberstein) und Elfriede Hodapp (W80, SC Önsbach). Bei den Walkern siegte Ulla Held (W55, LG Rheinhessen-Pfalz) vor Günther Hochbergen (M65, SC Freistett) und Hartmut Arbruster (M55).