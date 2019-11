Erschreckende Armut - aber auch viel Freude

Nach gut elf Stunden Flug und rund 10 000 Kilometern landen wir in Bogotá. Günther und Klara Heinzel, die "Pro Gamines" vor 22 Jahren gründeten, nehmen mich in Empfang. Für die zirka 40 Kilometer zur Finca in dem kleinen Ort San Antonio brauchen wir eineinhalb Stunden.

Am nächsten Tag brechen wir schon früh auf, um meine Patenkinder zu besuchen und ihnen einen "Mercado", einen Sack mit Grundnahrungsmitteln, zu bringen. Helen ist sechs Jahre alt und lebt mit ihrer jüngeren Schwester bei den Großeltern, wo die Mutter die beiden als Babys abgesetzt hat. Es ist eine ärmliche Hütte, nur spärlich möbliert. Helen und ihre Schwester strahlen über das ganze Gesicht, als ich ihnen eine Tafel deutsche Schokolade und ein Kuscheltier gebe. Eifrig klettert Helen aufs Bett, um ihr Zeugnis vom Schrank zu holen und uns zu zeigen. Bedingung für die Fortsetzung einer Patenschaft ist, dass die Kinder erfolgreich die Schule besuchen. Wer zweimal sitzen bleibt, wird nicht weiter unterstützt. Aber Helen, die die erste Klasse besucht, hat ein gutes Zeugnis.

Weiter geht es zu Laura. Die Zehnjährige wohnt mit ihrer kleinen Schwester und den Eltern ebenfalls in einer bescheidenen Behausung. Laura hatte Unterleibskrebs, aber sie freut sich sehr über den Besuch und die Geschenke.

Über ungeteerte Wege mit teilweise riesigen Schlaglöchern rumpeln wir weiter zu anderen Patenkindern des Vereins und verteilen die heiß ersehnten "Mercados". Die Armut, in der die Menschen leben, bedrückt mich sehr. Eines der Kinder lebt mit Mutter und Großeltern in einer Holzhütte, statt einer Eingangstür gibt es nur eine Plastikplane. Väter, die ihre Familie versorgen, sind hier Mangelware. Viele lassen die Frau bereits im Stich, sobald sie schwanger ist.

Am nächsten Morgen machen wir uns auf den Weg nach Mochuelo, einem der vielen Armenviertel Bogotás. Schon am Abend zuvor hat Carlos 48 Stühle und zwölf Tische auf seinen Transporter geladen, die "Pro Gamines" dank einer privaten Spende aus Neusatz an eine Einrichtung in Mochuelo übergeben wird, die jeden Tag für rund 100 Kinder und 40 alte Menschen ein warmes Essen bereitet und eine wichtige Anlaufstelle für die Kinder ist.

"Es kann durchaus gefährlich werden in Mochuelo", sagt Klara Heinzel, die vorsichtshalber Armbanduhr und Ring zu Hause gelassen hat. Und so ist sie auch beunruhigt, als Carlos nicht um halb zehn am vereinbarten Treffpunkt auf uns wartet. Je mehr Personen wir sind, desto sicherer fühlen wir uns. Mery, die in Kolumbien die Belange von "Pro Gamines" verwaltet, ruft Carlos an und vereinbart einen neuen Treffpunkt mit ihm.

Schließlich haben wir unser Ziel erreicht. Luz Marina kommt mit einigen Kindern aus dem Gebäude. Es gibt einen Neubau, in dem bereits zwei Plastiktische und einige Stühle stehen. In der neuen Küche kocht eine ältere Frau Eier, Reis und Bohnen. Wir laden die Stühle und Tische ab und bringen sie hinein. Stolz führt Luz Marina uns durch die zwei Stockwerke des Hauses, das sich noch mehr oder weniger im Rohbau befindet. Oben ist sogar eine kleine Bibliothek eingerichtet. Acht Ehrenamtliche kümmern sich vor allem um die Kinder, um ihnen ein wenig Wissen und soziale Kompetenzen zu vermitteln. Jeder von ihnen erhält einen "Mercado". Beim Blick aus dem oberen Stockwerk ist Günther Heinzel positiv überrascht. Lebten im letzten Jahr noch viele Menschen direkt auf der Müllhalde, um verwertbare Sachen wie Plastikflaschen zu sammeln und für ein paar Pesos zu verkaufen, ist die Halde jetzt mit Erde abgedeckt. Auch die Hütten in dieser Straße sehen gepflegter aus.

"Jetzt haben wir zwar Tische, aber nichts, was wir den Kindern zum Mittagessen draufstellen können", sagt Luz Marina. Heinzel versteht: Ein Einkauf bei "Macro", dem kolumbianischen Pendant zu "Metro", könnte schnell helfen.

Solch einen Einkauf tätigt Schwester Delia am nächsten Morgen für das Kinderheim Sibaté. Ihr Orden der "Zwei Herzen", das weibliche Pendant zu den Salesianern, leitet das gepflegte Haus, in dem 62 Kinder untergebracht sind. Schwester Marta begrüßt uns dort zusammen mit fröhlichen, in Schuluniform gekleideten Kindern.

Viele Kinder kennen Klara und Günther Heinzel von früheren Besuchen und umringen sie voller Freude. An den Decken der Unterrichtsräume hängen Beamer, die "Pro Gamines" gespendet hat. Selbst im Mathematikunterricht wird mit Lernapps gearbeitet. Voller Stolz zeigen uns die Kinder weitere Unterrichtsmaterialien, die dank des Bühler Vereins eingesetzt werden können: Weltkarten, Puzzles, einen Torso für den Biologieunterricht.

"Viele der Kinder hier haben Missbrauch erlebt, sind Halbwaisen oder haben gar keine Eltern mehr", berichtet Schwester Marta. Trotzdem herrscht eine heitere Atmosphäre. Es gibt einen Schulgarten und einen Computerraum. Fünf Lehrerinnen unterrichten die Kinder. Inzwischen ist auch Schwester Delia eingetroffen und hat den Kofferraum voll beladen mit den Waren von "Macro" - rund 650 Euro standen ihr vom Bühler Verein zur Verfügung. Zum Abschluss dürfen wir in der Aula Platz nehmen und einer Tanzdarbietung der Kinder zuschauen. Es tut so gut zu sehen, dass "Pro Gamines" zu der Freude der Kinder beitragen konnte.