Ein kleines, aber feines Fortbildungsprogramm

"Wir haben das Jahresmotto der Seelsorgeeinheit aufgegriffen und Heribert Scherer als Referenten gewinnen können", berichtete Daniela Weißmann bei der Übergabe des ersten Programmhefts an Pfarrer Geistlicher Rat Hermann Bechtold. Beim ersten Abend der Vortragsreihe am 18. September spricht Heribert Scherer über Elly Heuss-Knapp. Das Jahresmotto der Seelsorgeeinheit Bühl/Vimbuch bekommt in Elly Heuss-Knapp ein weiteres berührendes Vorbild: "Die Freude an Gott ist unsere Kraft." In die sagenhafte Welt des Whiskys taucht das Bildungswerk am 25. Oktober ein. Pastoralreferent Sebastian Döbele (Bühlertal) ist Theologe und Whiskyliebhaber. An diesem Abend soll die Freude am Christentum und am Genuss geweckt werden. Für dieses Seminar ist eine Anmeldung notwendig. Die biblische Botschaft, Liturgie und Brauchtum in der Adventszeit steht im Mittelpunkt am 13. November. Diplom-Theologin Daniela Weißmann gestaltet einen Abend unter dem Leitwort "Eine Kerze zünde an". Ein medizinisches Thema steht am 22. Januar auf dem Programm: Prof. Dr. med. Frank Faude, Augenarzt aus Baden-Baden, spricht über die Operation des grauen Stars. Mit dem Vortrag von Prof. Dr. med. Georg Gahn, Direktor der neurologischen Klinik am städtischen Klinikum Karlsruhe, spricht am letzten Abend über "Demenz - alles Alzheimer?".

Alle Veranstaltungen finden im Gemeindehaus statt. Die Programmhefte liegen am Schriftenstand in der Kirche und im Bürgeramt aus. Außerdem ist es einzusehen auf der Homepage unter www.kath-kappelwindeck.de oder www.kath-buehl-vimbuch.