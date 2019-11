Im Untergrund ist die Hölle los

(red) - Alois Schwartz hat keine gute Erinnerungen an Hannover 96. Der Stachel der 0:6-Packung in der ersten Runde im letztjährigen DFB-Pokal sitzt noch "tief" beim KSC-Trainer. Zumindest haben seine Schützlinge am Montag die Chance auf eine Revanche (Foto: dpa). » - Mehr

Gaggenau