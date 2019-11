Operetten-Juwelen funkeln in voller Pracht

Bühl

Worldjazz beim Kultursommer Bühl (ub) - Einen Abend voller Gefühle und der Leichtigkeit des Seins bescherte beim Bühler Kultursommer das aus Wiesbaden angereiste Quartett "Hotel Bossa Nova". Vor allem zeigen sie die jazzbetonte, improvisationsfreudige Seite der brasilianischen Stilrichtung (Foto: Barth).

Bühl

Jazz beim Kultursommer Bühl (red) - Mit dem renommierten Quartett "Hotel Bossa Nova" gastiert am Samstag, 10. August, 20 Uhr, eine der aufregendsten europäischen Livebands des World Jazz beim Bühler Kultursommer. "Hotel Bossa Nova" sind musikalische Globetrotter und abenteuerlustige Grenzgänger (Foto: Stadt).

Bühl

Kultursommer startet glänzend Bühl (ub) - Das Wetter zeigt sich von seiner heitersten Seite, die Musik ist es auch - was will man mehr erwarten vom musikalischen Entrée des Bühler Kultursommers. Die Zutaten zu einem beschwingten Operettenabend entstammen aus den Federn von Johann Strauß oder Franz Lehar (Foto: ub).

Bühl

Auch Misstöne bei After-Work-Partys Bühl (gero) - Die After-Work-Partys im Stadtgarten sind ein Selbstläufer. Das Publikum strömt in Scharen herbei, so auch zum Finale am Mittwoch. Misstöne gibt es aber auch. Vor allem bei den Nachbarn. Sie beklagen den hohen Lärmpegel bei der Musikbeschallung (Foto: Gangl).