In den Schulen wird geschuftet

Bühl - In der scheinbar ruhigen Ferienzeit wird es in städtischen Gebäuden häufiger laut: Dort wird gerade in den Sommermonaten, wenn die sonstige Nutzung ruht, fleißig gearbeitet. Auch derzeit stehen in Schulen, Kindergärten und an Veranstaltungsorten wieder Sanierungen an. Insgesamt werden mehrere 100 000 Euro investiert. Hier die wichtigsten Sommer-Baustellen im Überblick:



Aloys-Schreiber-Schule: In der Gemeinschaftsschule ist man in diesem Jahr bereits beim 13. Bauabschnitt angelangt. "Wir nähern uns dem Ende", berichtet Gereon Zimmer, stellvertretender Abteilungsleiter Hochbau und Sachgebietsleiter, mit Blick auf die Gesamtmaßnahme. Allerdings betont er: "Fertig sind wir nie." Wenn alle Arbeiten erledigt seien, kämen sicher wieder neue dazu. Und auch die Mensa als Großprojekt werde wieder Anpassungen erfordern. In diesem Sommer steht nun aber erst einmal die Sanierung von drei Klassenzimmern, einem Maschinen- sowie einem PC-Raum auf dem Plan, außerdem wird ein Archivraum umgebaut. Bis zur letzten Ferienwoche laufen die Arbeiten. Unter anderem werden Bodenbeläge und Beleuchtung erneuert, Brandschutz- und Akustikdecken eingebaut und die Wände gestrichen. Für den Bauabschnitt wird mit Kosten von rund 275 000 Euro gerechnet.

Bachschloss-Schule: Auch in Kappelwindeck wird fleißig gearbeitet. Zwei Treppenhäuser, zwei Klassenzimmer und ein Musikraum werden für insgesamt 175 000 Euro saniert. Bis zum neuen Schuljahr werden in den beiden Klassenzimmern unter anderem Schallschutzdecken, neue Leuchten in LED-Technik sowie Verkabelung und Anschluss für einen Beamer eingebaut und Malerarbeiten durchgeführt. Auch die Wände, Holzgeländer und Heizkörper in zwei Treppenhäusern bekommen einen neuen Anstrich. Zudem wird der Probenraum des Männergesangvereins Kappelwindeck mit einer Schallschutzdecke, neuem Bodenbelag, einem zweiten Fluchtweg und neuen Möbeln ausgestattet: Der Raum soll künftig auch als zusätzlicher Musikraum für die Schüler verwendet werden, ist aber weiter abends für den Gesangverein reserviert.

Kindergarten St. Josef: 120 000 Euro sind für die Fassadensanierung des Kindergartens in Kappelwindeck vorgesehen. Auch dort laufen die Arbeiten bereits, die sich bis in die erste Septemberwoche erstrecken werden. Neben Maler- und Blechnerarbeiten sowie der Ausbesserung von Natursteingewänden steht die Reparatur und Ergänzung des Blitzschutzes an. Auch Fensterläden werden überholt und repariert.

Bürgerhaus Neuer Markt: Im mittlerweile 30 Jahre alten Bürgerhaus ist ebenfalls immer etwas zu tun. "Die Technik ist noch im Ursprungszustand", erläutert Hochbau-Sachgebietsleiter Zimmer. Mittlerweile werde es schon problematisch, Ersatzteile zu bekommen. Vor diesem Hintergrund wird derzeit die Bühnenbeleuchtung erneuert, zum Einsatz kommt moderne LED-Technik. Die geschätzten Kosten liegen bei rund 20 000 Euro.

Kindergarten Neusatz: Für die Waldgruppe wird eine Schutzhütte gebaut, damit die Kinder in der kalten Jahreszeit einen Unterstand haben, wie Barbara Thevenot, Abteilungsleiterin Stadtentwicklung und stellvertretende Fachbereichsleiterin, erläutert. Die Arbeiten werden sich wohl bis Ende Oktober hinziehen und zum Teil in Eigenleistung von Eltern umgesetzt. Für die Hütte sind rund 35 000 Euro eingeplant.

Kleinere Baustellen: Arbeiten an einzelnen Räumen sind auch an der Tullaschule Vimbuch, an der Schartenberg-Grundschule in Eisental und an der Sternenberg-Grundschule in Altschweier vorgesehen. Zudem werden in der Schartenberghalle in Eisental die Holzfenster gestrichen, und der Außenbereich des Bühler Kinderhauses bekommt ein Multifunktionsspielgerät sowie ein Sonnensegel. In diese kleineren Baustellen werden insgesamt weitere 34 000 Euro investiert.