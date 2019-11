Folk-Band aus



Die Formation Pigeons on the Gate präsentiert am Samstag, 17. August, 20 Uhr, auf dem Europaplatz eine "perfekte Symbiose aus Folk und Pop/Rock", kündigt die Stadtverwaltung an. Das Sextett aus Winterthur steht für einen mitreißenden Sound, der tief im Irish Folk wurzelt, sich aber auch zum Rock und Pop hin öffnet. Die Band hat bisher überwiegend in der Schweiz gespielt, aber auch in Irland, wo sie ihr Handwerk verfeinerte. Im vergangenen Jahr hat die Formation mit "Chasing Suns" ihr drittes Studioalbum veröffentlicht.

Sie war aufgrund ihrer "wahnsinnig erfrischenden" Musik, so Klaus Dürk, Fachbereichsleiter Bildung/Kultur/Generationen, für den Kultursommer schon länger im Gespräch. "Wir freuen uns, dass es dieses Jahr klappt." Dürk verspricht "ein richtig starkes Konzert".

Zum Abschluss des Kultursommers am Samstag, 24. August, 20 Uhr, gibt dann die preisgekrönte Formation Echoes of Swing ein Gastspiel in der Zwetschgenstadt. Das Quartett besteht aus Colin Dawson (Trompete und Gesang), Chris Hopkins (Altsaxofon), Bernd Lhotzky (Piano) und Oliver Mewes (Schlagzeug). Die vier Musiker konzertieren seit mehr als 20 Jahren in unveränderter Besetzung und haben sich an der Spitze der internationalen klassischen Jazzszene etabliert. Die zeitgemäße Aufbereitung eines enorm abwechslungsreichen Repertoires und nicht zuletzt die humorvolle Moderation sowie spontane Bühnenpräsentation machten das Ensemble zur Attraktion namhafter Festivals.

Unter dem Wettertelefon (0 72 23) 9 31 67 99 informiert die Stadtverwaltung am jeweiligen Veranstaltungstag ab 14 Uhr, ob die Konzerte als Open Air erlebt werden können. Bei nassem Wetter muss das Vergnügen aber ebenfalls nicht komplett ausfallen: Dann wird in das Bürgerhaus Neuer Markt ausgewichen.