Zwei Brüder aus New York wollen auf jeden Fall wiederkommen Bühl (fd) - Auch in diesem Jahr veranstaltete der VfB Bühl sein einwöchiges Fußballtrainingscamp auf seinem Gelände im Hägenich. Die 37 Nachwuchskicker im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren wurden eine Woche täglich von morgens bis nachmittags in Kondition, Koordination, Theorie und Spielpraxis geschult.

Zur Verfügung standen Jugendtrainer und Spieler der Seniorenmannschaften. Das Camp geleitet wurde von Harald Ernst, der mit seinen 46 Jahren Fußballtrainiererfahrung ein Aushängeschild im Bezirk Baden-Baden ist und sehr viel Wissen rund um den Ballsport vermittelte. Sein Talent und die große Erfahrung bereiteten den Kindern viel Spaß. Seine Trainingsinhalte überzeugten schon nach kurzer Zeit selbst die etwas zurückhaltenden Nachwuchskicker. Durch täglich veränderte Trainings- und Spielformen, kombiniert mit Wettbewerben und Spielen, schafften es die Trainer, die Motivation hoch zu halten und den gegen Ende der Woche müden Beinen entgegenzuwirken. Das Mittagessen wurde von Thomas, Erhard und Oliver zubereitet. Zum Abschluss gab es Urkunden und VfB-Trikots; außerdem Ehrungen für die besten Torschützen. Die Verantwortlichen des VfB Bühl schauten am Ende in strahlende Kindergesichter. Die Brüder Aldo und Lukas, beide in New York City wohnend und bereits das zweite Jahr dabei, grinsten und versprachen: "Nächstes Jahr, wenn wir wieder in Papas Heimat sind, kommen wir wieder!"

