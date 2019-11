Alles hat sich optimal eingependelt

Zehn Zentimeter ist die unterste Tragschicht mächtig. Vier fünfachsige Lkw mit Thermosattel eines Muggensturmer Transportlogistikers karren, um im Bilde zu bleiben, im Pendelverkehr die dampfende und 180 Grad heiße Fracht aus einem Mischwerk in Bietigheim heran. Das sind jeweils 27 Tonnen je Ladung. Pro Deckenschicht müssen 510 Tonnen Asphalt herbeigeschafft werden. Kapo Uwe Just ist mit der jungen, internationalen Schwarzkolonne aus sechs Nationen zufrieden. Alles liegt im Zeitplan.

Heute wird die mittlere Lage eingebaut: die Binderschicht. Sie misst acht Zentimeter in der Höhe. Das Sahnehäubchen kommt zum Schluss, in diesem Fall am morgigen Freitag: die vier Zentimeter dünne Fein-decke. Sie wird zudem mit Split eingewalzt. Das erhöht die Griffigkeit und die Lebensdauer des Straßenbelags. Ein Einbau über die volle Breite, was die Naht in der Fahrbahnmitte, die Schwachstelle für Straßenschäden schlechthin, ersparen würde, war nicht möglich, weil das Straßenprofil ein Gefälle aufweist und einem Höhenausgleich entgegensteht.

Kommenden Montag rückt die Baukolonne gen Westen. Dann wird der Belag zwischen dem Abzweig "Im Kinzhurst" und dem Adam-See (L76) abgefräst und die Straße neu aufgebaut. Am Montag, 9. September, darf dann gefeiert werden: In Oberbruch die Fertig-stellung der Straßensanierung mit Aufhebung der Vollsperrung und in Bühl das Zwetschgenfest-Finale.