"Wie Augen auf vier Pfoten"



Von Ellen Matzat



Rheinau - Rheinaus schlauestes Tier ist wahrscheinlich Blindenführhund Dale von Werner Sänger in Holzhausen. Der fünfjährige schwarze Labradorrüde wurde in der Schweiz mit rund 40 italienischen Kommandos ausgebildet und begleitet Sänger als vierter Führhund seit zwei Jahren und vier Monaten.



"Er ist wie Augen auf vier Pfoten. Es ist unglaublich, was so ein Hund leistet", lobt Werner Sänger seinen Führhund Dale. Ein solch gut ausgebildeter Hund sei das beste Hilfsmittel, das ein Blinder haben kann, sagt er. Dale gebe ihm sehr viel Freiheit und Unabhängigkeit zurück. "Er ist wie Augen auf vier Pfoten. Es ist unglaublich, was so ein Hund leistet", lobt Werner Sänger seinen Führhund Dale. Ein solch gut ausgebildeter Hund sei das beste Hilfsmittel, das ein Blinder haben kann, sagt er. Dale gebe ihm sehr viel Freiheit und Unabhängigkeit zurück. "Meine Frau hat beispielsweise etwas Besseres zu tun, als morgens um 7 Uhr mit mir sechs bis zehn Kilometer zu laufen", schmunzelt er. Er laufe ja nicht nur, weil Dale Bewegung brauche, sondern auch, weil es ihm guttue. Früher war das flotte Gehen auch ein willkommener Ausgleich zu seinem Bürojob. Vor seiner Rente begleitete ihn Dale auch stets zum Bus und ins Büro. Dale beherrscht rund 40 Befehle, etwa die Eingangstür zu suchen. Dabei geht der Hund mit seinem Kopf unter die Klinke, damit Sänger weiß, wo sie ist. Dale kann auch Treppen suchen. Wenn sie nach oben führen, geht er die erste Stufe hoch. Führen sie nach unten, bleibt er davor ebenerdig stehen. Sein Herrchen kann an Dales Haltung erkennen, wo die Treppe hinführt. Kommt überraschend eine Treppe, bleibt Dale wie auch vor Bordsteinen automatisch stehen und wartet weitere Kommandos ab. "Ich habe jetzt seit 30 Jahren Führhunde. Es ist einfach fantastisch, was man denen alles beibringen kann", ist Sänger begeistert. Auf dem Bahnsteig darf Dale, bis der Zug da ist, die weiße Linie nicht überschreiten. Nach dem Einfahren sucht er auf Kommando den Eingang zum Waggon und schaut sich dann auf den Befehl "Such Platz" nach dem nächsten freien Sitzplatz um, auf den er seinen Kopf legt. Wo das richtige Gleis ist, muss Sänger allerdings selbst wissen. Inzwischen seien die Gleise allerdings meist am Geländer mit Blindenschrift beschriftet, meint er. Dale findet Briefkästen und Ampeln



Vor Reisen in unbekannte Gegenden muss sich Werner Sänger vorbereiten, um zu wissen, wohin er möchte. Dale kennt natürlich "rechts" und "links". Er führt Sänger von Kreuzung zu Kreuzung und wartet Befehle ab. Das Tier kann Briefkästen und Ampeln aufsuchen, kann anhand der Schilder Haltestellen erkennen. Rot und Grün kann Dale allerdings nicht unterscheiden. Er führt Sänger zum Ampelknopf, der durch Vibration anzeigt, wann Grün ist. Bei heranfahrenden Autos muss der Labrador an Straßen ohne Ampel das Kommando verweigern, bei wegfahrenden Autos läuft er los. Allerdings dürfe man sich als Blinder nicht zu 100 Prozent auf seinen Hund verlassen, denn "er ist ja auch nur ein Mensch", lacht Sänger. Wichtig ist auch, dass Dale bei ihm unbekannten Hindernissen wie Baustellen stehen bleibt und sie auf Kommando umläuft. Dabei darf er sich weder durch laute Geräusche erschrecken noch von seinen Artgenossen und fremden Menschen ablenken lassen. Um den Einfluss Fremder zu minimieren, lernte Dale seine Kommandos auf Italienisch. Dale ist so ausgebildet, dass er mit dem Umlegen des Führgeschirrs weiß, dass er in Arbeit ist. "Einen Führhund mit Geschirr sollte man als Fremder weder ansprechen noch anfassen", erklärt Sänger. Sonst könne der Hund mit der Zeit nicht mehr zwischen Arbeit und Freizeit unterscheiden. Eigentlich habe er zwei Hunde, einen normalen Familienhund, mit dem man auch Blödsinn machen kann, und Dale. Bei der Erziehung werde heute mit viel Lob und Leckerlis gearbeitet. Früher habe man den Hunden oft mit Gewalt den Willen gebrochen, bedauert er, was auch den Spieltrieb verkümmern ließ. Werner Sänger kam sehbehindert auf die Welt und hatte in seiner Kindheit zwei Unfälle, sodass er seit seinem zehnten Lebensjahr blind ist. Er ist dankbar, dass er zumindest weiß, wie weißer Schnee, grünes Gras und ein blauer Himmel aussehen. Damit der Blinde auch mit seinem Hund zurechtkommt, bekam Sänger vor Dales Einzug die Liste der italienischen Kommandos. Über einige Tage wurde getestet, ob die Chemie zwischen Mensch und Tier stimmt. Die gemeinsame mehrwöchige Einarbeitung fand in der Schule und auch zuhause statt. Einmal im Jahr prüft ein Züchter, ob Dale noch alle Kommandos richtig ausführt und nicht zu dick ist. Ein ruhiges Wesen und ein zuverlässiger Charakter seien für einen Führhund unabdingbar. Dale musste sich beispielsweise während der Arbeit oder bei Gemeinderatssitzungen über Stunden ruhig verhalten. Hunde werden von der Krankenkasse gekauft



"Meistens züchten die Hundeschulen ihre Hunde selbst", berichtet Sänger. Im ersten Jahr werden sie in Patenfamilien sozialisiert und gehen danach in die sechs- bis neunmonatige Ausbildung. Vor zwei Jahrzehnten seien sie noch oft im Zwinger aufgewachsen, erinnert er sich. In Deutschland werden die Hunde von der Krankenkasse als eingetragenes Hilfsmittel gekauft und an den Blinden mehr oder weniger verliehen, wobei die Krankenkassen den Hund nicht mehr zurücknehmen. Werner Sänger ist auch im Ruhestand sehr aktiv. Er ließ sich in den Ortschaftsrat Holzhausen wählen, gehört dem evangelischen Kirchengemeinderat und dem Seniorenrat an. Zudem ist er Vorsitzender im Verein "Bildung ohne Barrieren".

