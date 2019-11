Chillen und Grillen am Lagerfeuer

Für das diesjährige Zeltlager, das unter dem Thema "Planeten" stand, wählte das Leitungsteam einen Zeltplatz in Tannheim bei Villingen-Schwenningen aus, inmitten saftig-grüner Wiesen und ganz in der Nähe eines Bauernhofes. Die Organisation liegt seit zwei Jahren bei Stefan Grubisic und Markus Schmidt. Aber insgesamt besteht das Team aus 14 Personen. Markus Schmidt: "Jeder hat seinen Aufgabenbereich und eine große Verantwortung für die uns an-vertrauten Kinder." Und das waren in diesem Jahr 45 Jungen und Mädchen, darunter auch Kinder aus Bühlertal und Ottersweier.

Bereits zwei Tage vor dem offiziellen Zeltlager-Start richtete das Leitungsteam bei hochsom merlichen Temperaturen das Lager ein, baute Küchen-, Aufenthalts- und Logistikzelt auf, ordnete die Wohn- und Schlafzelte an, zimmerte eine Waschstation, platzierte die "stillen Örtchen" und setzte in der Mitte des Zeltlagerareals einen hohen Masten, an dem die Fahne im Wind flatterte.

Pünktlich zur Ankunft der Zeltlager-Schar erfrischte Petrus mit einem Regenguss und sorgte eine Woche lang mit Sonnenschein, aber auch kleinen wie größeren Schauern für durchwachsenes Wetter. Auch dafür war das Leitungsteam bestens vorbereitet, so dass in den trockenen Zelten keine Langeweile aufkam. Fußball- und Volleyballspiele, ein Schwimmbadbesuch sowie eine Schnitzeljagd standen auf dem Programm. In einer "Streetfood" durften die Kinder in Gruppen Essen vorbereiten, um sich an verschiedenen Ständen selbst zu bedienen. Entsprechend des Themas gab es einen "Disneyplaneten" und dazu passend einen Disneyfilm.

Groß war das Hallo beim Besuch von Ortsvorsteher Manfred Müller, Gemeindeteammitglied Walburga Schlichting und Dorle Meier, die traditionsgemäß Kühltaschen mit Eisspezialitäten mit-brachten. Der Ortsvorsteher dankte dem Leitungsteam für dessen engagierte Jugendarbeit und versprach auch künftig seine Unterstützung.

Mit einem bunten Programm gestalteten die Kinder den Abschlussabend, das Küchenteam zauberte ein leckeres Büffet, und rund um das Lagerfeuer wurde bei bester Stimmung gefeiert, gesungen und gechillt. Mit bleibenden Erinnerungen trat man die Heimfahrt an.