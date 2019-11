Hunderte Sträuße gesegnet

Ottersweier - Mit festlichen Gottesdiensten, jubilierenden Orgel- und Vokalklängen oder den Lobpreis vermittelnden Marienliedern, wurde am Donnerstag in den Klöstern, Kirchen und Kapellen der Region das Hochfest "Mariä Aufnahme in den Himmel", das älteste Marienfest, gefeiert. Allein zur Wallfahrtskirche Maria Linden in Ottersweier strömten insgesamt rund 1 000 Menschen.



Die Kräuterweihe und Segnung der Wihennesträuße (Kräuterbüschel), bereits seit dem zehnten Jahrhundert überliefertes Brauchtum, war für Gläubige aller Altersstufen, darunter auch zahlreiche Kinder und Jugendliche, ein mit Spannung erwarteter Höhepunkt. So auch für die vielen Marienpilger, die an den Feierlichkeiten zum Kirchenpatrozinium und Mariengedächtnis in Maria Linden teilnahmen.

Eifrige kamen bereits am Vorabend des Hochfestes. Die Ordenskongregation der "Brüder vom gemeinsamen Leben" (Augustiner Chorherren) - diese sind als Nachfolger des Kapuzinerordens seit 1994 in "Maria Linden" beheimatet - hatten dort zur Abendandacht mit Marienweihe, Prozession zum alten Friedhof sowie zur nächtlichen Anbetung eingeladen. Ein farbenfrohes Ereignis am Hauptfest war als Einstimmung vor dem Marienamt die Kräutersegnung. Pater Ulrich Johannes Alex zog mit Konzelebrant Pfarrer Innocent Quibo aus Nigeria und den Ministranten, die allesamt Wihennesträußchen in den Händen trugen, von der Kirche durch das große Wallfahrerspalier zur "Madonna der Straße". Bei dieser kleinen Kapelle neben der Kirche wurden die Weihe- und Segensgebete gesprochen. Zu Beginn unterhielt sich Pater Ulrich mit Kindern und Jugendlichen, die fröhlich über den Brauch "Kräuterweihe" ihr Wissen preisgaben. Der Geistliche segnete sodann die vielen hundert liebevoll gestalteten Sträußchen oder umfangreichen Wihenne-Gebinde. Gestandene Pilger sahen es mit Freude, wie Kinder ihre selbstgefertigten Sträußchen spontan an "Wihenne-Bedürftige" verschenkten.

In herrlichem Blumenschmuck, gestaltet von Karin Fischer und Clara Nguyen, erstrahlte die Wallfahrtskirche. Im Mittelpunkt der Festmesse, musikalisch begleitet von Kantor Johannes Schmerbeck und Organist Mark Stengel, standen die Marienlobpreisung sowie die Trost und Zuversicht im Glauben vermittelnden Impulse durch Festprediger Pater Ulrich. Die thematisierte Kernaussage lautete: "Unsere Berufung ist der Himmel. Was an Maria verwirklicht wurde, soll sich auch an uns verwirklichen." Pater Ulrich betonte: "Den Himmel den Spatzen überlassen, wie Brecht es einmal zu formulieren gedachte, das kommt für uns nicht in Frage. Wir dürfen indes die uns anvertraute Erde nicht ausbeuten und zerstören, als Folge dessen, dass wir alles auskosten wollen." Besondere Aufmerksamkeit der gut 400 Teilnehmer am Marienamt fand Pater Ulrich sodann für seine Fragestellung: "Wie komme ich in den Himmel?" Seine Wegweisungen hierzu: "Indem ich Jesu suche und die geistliche Kultur pflege; mich durch den Herrn neu ausrichten lasse und Zeit habe für Gebet, Lobpreis, Dank oder die aufrichtige Beichte."

Auch die feierliche Vesper am Nachmittag sowie die Festmesse am Abend, musikalisch ausgestaltet vom Kirchenchor von St. Johannes unter der Leitung von Chorleiter und Organist Harald Volz, waren sehr gut besucht.