Zwetschgenernte ist Familiensache

Bühl/Ottersweier - Punkt 12 Uhr mittags rollt das erste Fahrzeug auf den "Querfeldein"-Hof in Haft. Kurz darauf sind es zwei, dann drei. Transporter, Kombis, Traktoren mit Anhänger reihen sich auf. Ihre Fracht: kistenweise Zwetschgen. Auf dem Hof befindet sich die Ottersweierer Sammelstelle des Obstgroßmarkts Mittelbaden (OGM). Und die Ernte ist in vollem Gange.



Hofladenchefin Katharina Huser lädt mit dem Gabelstapler die ersten Kisten ab. Beim Anblick der prallen lila Früchte kann einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Es sind "echte Bühler Zwetschgen", wie sie erläutert. Die Sorte ist mittlerweile allerdings selten geworden: Hauptsächlich wird derzeit die e twas größere "Hanita" angeliefert. Frühe Sorten wie die Katinka sind längst abgeerntet und verspeist.

Theresia Egelmaier aus Haft ist eine der ersten, die an diesem Tag ihre Ernte vorbeibringt. Sie hat die vielen Kisten am Morgen allein gefüllt. "Wir machen das im Nebenerwerb", berichtet sie - wie viele, die an diesem Tag nach ihr kommen. Reich wird man damit nicht, im Gegenteil: "Am Ende des Jahres bleibt nicht viel übrig", sagt ein älterer Erzeuger. Auch Gerhard Hörth mit seinem Nebenerwerbsbetrieb in Lauf meint: "Die Erntehelfer haben unterm Strich mehr als wir." Während die Erlöse bei den frühen Sorten laut "Querfeldein"-Betriebsinhaber Thomas Metzinger in diesem Jahr immerhin bei einem Euro pro Kilo Zwetschgen lagen, gibt es aktuell noch 60 bis 63 Cent.

Da wundert es nicht, dass es immer weniger Betriebe gibt, die die Früchte anbauen. Metzinger spricht von einer "dramatischen Entwicklung". Einen "Strukturwandel" sieht auch Thomas Zimmer, Erzeuger und Vorstandsmitglied der OGM. In den vergangenen gut 20 Jahren ist die Zahl von ehemals rund 10 000 Erzeugern der OGM auf inzwischen unter 2 000 geschrumpft. "Hauptsächlich weggefallen sind die kleinen Betriebe", sagt Zimmer.

Ein Grund dafür könnte neben höheren Verdienstmöglichkeiten in anderen Branchen wie der Automobilindustrie auch der gewachsene Aufwand für die Erzeuger sein. Laut Metzinger reicht dieser von der Zertifizierung des Betriebs bis hin zu immer neuen und täglich wechselnden Gebinden, in denen die Ernte abgeliefert werden muss: Da gibt es die unterschiedlichsten Kisten, Papp- und Plastikschachteln, in denen die Zwetschgen später in den Verkauf gehen.

Gerhard Hörth freut sich vor diesem Hintergrund, dass zumindest die Abgabe so unproblematisch und quasi ohne Anfahrt funktioniert: "Gut, dass wir die Stelle haben und nicht nach Oberkirch, Sasbach oder Bühl fahren müssen." Das könnte sich allerdings bereits im kommenden Jahr ändern. Nach BT-Informationen erarbeitet die Genossenschaft OGM derzeit ein Logistikkonzept. Dabei stehen auch die Annahmestellen auf dem Prüfstand.

Bereits in der Vergangenheit sind immer wieder Sammelstellen weggefallen und nicht ersetzt worden, zuletzt Unzhurst im vergangenen Jahr und Kappelwindeck 2017. In Haft, Lauf und Ottersweier sind laut Metzinger noch rund 15 Erzeuger übrig, die seine Sammelstelle nutzen - früher gab es deutlich mehr.

"In Anbetracht sich ändernder Strukturen wird sich auch die Genossenschaft anpassen", sagt Zimmer. Wie den Mitgliedern bekannt sei, arbeite die OGM vor diesem Hintergrund an einem Logistikkonzept für die kommenden Jahre. "Ziel ist, eine zukunftsgerichtete Erfassung in der Fläche des Erzeugungsgebietes sicherzustellen."

Die diesjährige Zwetschgenernte beschreiben die Erzeuger bislang als durchschnittlich. "Teilweise fehlten Niederschläge zum passenden Zeitpunkt", meint Zimmer, betont aber: "Im Großen und Ganzen passen die Fruchtgrößen und Qualitäten."

Auch die Zwetschgen, die Werner Pfeiffer aus Ottersweier an diesem Tag abliefert, sehen stattlich aus: Fünf Personen waren morgens im Ernteeinsatz, um die hoch aufgetürmten Kisten auf seinem Anhänger zu füllen. Die Pappkörbchen für den Verkauf habe man schon am Vorabend vorbereitet. Beim Falten helfen auch die Kinder, berichtet er. Die Zwetschgenernte ist eben Familiensache, das merkt man auch an der Sammelstelle.

Dort arbeitet nicht nur Metzingers Tochter Katharina Huser mit, Sohn Simon und dessen Kumpel, die gerade Sommerferien haben, stehen ebenfalls parat. Auch die Erzeuger packen mit an, sobald sie ihr Fahrzeug abgestellt haben - und zwar nicht nur bei der eigenen Ladung. Hier kennt jeder jeden, man hilft sich gegenseitig, das Gemeinschaftsgefühl stimmt. Kürzlich habe er in der Zeitung gelesen, dass immer mehr Menschen psychische Probleme haben, erzählt Metzinger. Er ist überzeugt: "In Familien, die Zwetschgen ernten, gibt es das nicht."