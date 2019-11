Bislang existiert noch nicht einmal ein Zeitplan

Sasbach - Weiter offen ist die Zukunft des Klosters Erlenbad in Obersasbach. Einen Zeitplan, wann es wie mit dem Klostergebäude und -areal weitergeht, gibt es noch nicht, wie Sasbachs Bürgermeister Gregor Bühler auf Anfrage betonte.



Man kann sich Obersasbach ohne das Kloster Erlenbad nicht vorstellen, und das muss man wohl auch nicht, wenn es nach Bürgermeister Bühler geht. "Die Gemeinde Sasbach will das Kloster erhalten", sagt er. Man wolle die Schwestern weiterhin in Obersasbach halten.

Aber er verweist auch darauf, dass die Gemeinde nicht der Hauptakteur auf dem Klosterareal ist: "Wir sind nicht der Verkäufer." Die Gemeinde kann die Rahmenbedingungen vorgeben. Im Endeffekt hängt die Entwicklung des Areals aber vom Eigentümer ab, dem Orden.

Derzeit leben 65 Franziskanerinnen im Kloster Erlenbad, viele von ihnen sind betagt. Deshalb sucht der Orden schon seit längerer Zeit nach einer Lösung. Im vergangenen Jahr gab es Gespräche zwischen dem Franziskanerorden, der von dem Orden beauftragten Joseph-Stiftung und der Gemeinde Sasbach.

Dass der Orden in Sachen Zukunft des Klosters eher zugeknöpft gewesen sei, möchte der Bürgermeister so nicht bestätigen: "Die Kommunikation ist da." So sei die Joseph-Stiftung, die für die Zukunftsentwicklung und die Liegenschaften zuständig ist, im Gemeinderat gewesen und hätte Auskunft gegeben.

Allerdings hängt nicht nur die Gemeinde, was die künftigen Klosterpläne betrifft, derzeit ein wenig in der Luft. Bislang gebe es keinen weiteren Zeitplan. So erübrigt sich derzeit auch noch, darüber zu spekulieren, was einmal mit dem altehrwürdigen Gebäude passieren könnte. Es ist also noch völlig offen, ob und wann dort etwa Wohnungen, Büros oder etwas ganz anderes hineinkommt. Das Wichtigste für die Gemeinde Sasbach und den Orden ist, dass die Schwestern vernünftig untergebracht werden.

So gibt es bereits eine Vereinbarung, wonach die pflegebedürftigen Schwestern im Pflegeheim Erlenbad unterkommen. Dabei ist eine Anzahl von 20 Personen festgelegt. Außerdem hat sich der Gemeinderat mit dem Bebauungsplan Erlenbadpark beschäftigt. Der Vorentwurf wurde im Mai vom Gemeinderat genehmigt.

Mit dem Bebauungsplan soll Sasbach als Pflegestandort aufgewertet werden. Vier Wohngebäude, bei denen der Schwerpunkt auf dem Service-Wohnen liegt, sollen entstehen. Außerdem ist ein "kleines Kloster" geplant. Darin könnten einige Schwestern samt Verwaltung einziehen.