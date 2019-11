Autobahn-Drängler zieht den Kürzeren

Fahrverbote und Bußgelder Baden-Baden (red) - Am Donnerstagvormittag hat auf der B500 eine Geschwindigkeitsmessung in Fahrtrichtung Frankreich stattgefunden. Über 250 Fahrer sollen nicht die vorgegebene Geschwindigkeit eingehalten haben, drei Raser erwartet ein Fahrverbot (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Am Donnerstagvormittag hat auf der B500 eine Geschwindigkeitsmessung in Fahrtrichtung Frankreich stattgefunden. Über 250 Fahrer sollen nicht die vorgegebene Geschwindigkeit eingehalten haben, drei Raser erwartet ein Fahrverbot (Symbolfoto: dpa). » - Mehr