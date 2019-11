Auf dem Gelände des SV Vimbuch ertönt der Rabauken-Schlachtruf Bühl (jure) - Die Farben Braun und Weiß statt Rot, Schwarz und Weiß dominierten die vergangenen Tage das Bild auf dem Vimbucher Sportplatz. Der Grund: Die Fußballschule des FC St. Pauli gestaltete zusammen mit dem SV Vimbuch ein einwöchiges Fußballcamp.



Gleich zum Start wurden alle Kinder mit einem Trikotset ausgestattet, das neben ihrem eigenen Namen und ihrer Wunschnummer zudem noch den Schriftzug "FC St. Pauli Rabauken" trug. Auch wenn der Rabauken-Schlachtruf in dieser Woche öfters zu hören war, so ganz wilde Rabauken waren es dann doch nicht, sondern eher enthusiastische Nachwuchskicker. Rund sechs Stunden wetzten die knapp 50 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren täglich über den Sportplatz, um für die neue Saison noch mehr Tricks auf Lager zu haben. Camp-Leiter Eric-Daté Tété und seine drei Kollegen teilten die Kinder in mehrere Gruppen auf. An verschiedenen Stationen gab es mal Tricks fürs Dribbeln oder wurde gezieltes Pass-Spiel geübt. Begeistert waren die Kinder zudem von Funino, bei dem auf einem etwa 32 mal 25 Meter großen Feld mit vier Minitoren und zwei Dreierteams gespielt wird. Dabei müssen die Kinder schnell lernen, Situationen einzuschätzen, um im richtigen Moment abzuspielen. Rücksichtnahme und Teamgeist standen bei den altersgemischten Turnieren an den Nachmittagen im Vordergrund. Um den Anreiz zu erhöhen, konnten dabei täglich Punkte ergattert werden. "Es war richtig toll mit Euch", lobte Tété zum Abschluss die gesamte "Rabaukenbande". Schon im vergangenen Jahr war er mit Julia Logemann in Vimbuch gewesen. In diesem Jahr unterstützten ihn zudem die beiden FSJler Luca Duben und Lasse Voigt.

