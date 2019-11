Irischer Groove mit Schweizer Präzision

Die "Tauben auf dem Tor" mischen munter mit unbändiger Spielfreude irisch-keltische Traditionals mit rockigen Elementen. Dabei kommt das Sextett weder aus Donegal noch aus Dublin, sondern aus Winterthur. Die Stadt liegt bekanntlich in der Schweiz, was unschwer an der Moderation des Frontduos Lajescha und Roger Dubler herauszuhören war. Dort gibt es kaum einen Berg, von dem nicht das Echo ihrer schlichtweg ansteckenden Musik widerhallt.

Nach einem sphärisch klingenden Intro zeigt die E-Gitarre, wohin die musikalische Reise geht. Natürlich auf die Grüne Insel, aber schwer aufgepeppt mit knalligen Riffs und Punk-Anleihen, die förmlich zum Hüpfen animieren. Eigentlich muss das Bühler Publikum ja gar nicht aufgefordert werden, um mittels Mitklatschen und lautstarkem Wiederholen der Refrains zum Wohlfühlfaktor beizutragen.

Pigeons on the Gate bieten die perfekte Symbiose von Schweizer Präzision und dem Groove irischer Jigs und Reels. Wie meint es Lajescha Dubler so knitz: "Wir sind es eigentlich nicht gewöhnt, dass das Publikum so zivilisiert ist." Sie hat damit die Bestuhlung im Bühler Kulturtempel im Blick, aber im Laufe des Abends werden aufgrund der druckvollen Beats und des Rhythmusgeflechts die Sitze eh' unnötig - alles steht, wenn nicht gar vor der Bühne munter getanzt wird, die Kids im Publikum machen es vor. Diese geniale Mixtur aus Eigenkompositionen und traditionellen Tanzliedern aus Irland bringt den Kreislauf in Schwung.

Hat man anfangs kaum etwas von der irischen Geigerin Maria Ryan im Soundmix vernommen, entpuppt sie sich dann bei solistischen Ausflügen als wahre Hexenmeisterin auf der Fiddle, wenn es gilt, die Tradition keltischer Provenienz zu zelebrieren. Und wenn sie mit gälischer Zunge singt, dann klingt das höchst ausdrucksvoll.

Darf es auch ein Häppchen Dubliners sein? Ja klar, bei "I tell me ma" handelt es sich um einen unsterblichen Party-Kracher, bei dem keiner wirklich still sitzen will. Vor der Pause servieren die Schweizer mit irischem Geblüt noch eine geballte Ladung von Jigs und Reels mit Mandola und Tin Whistle. Dass nicht alles dem Spaßfaktor geschuldet ist, zeigt ein Eigengewächs der Gruppe, das textlich auf den nach dem bevorstehenden Brexit nicht gänzlich erledigten Nordirland-Konflikt hinweist. Und dies mit rotzig frechem Sound á la Pogues. Ein Stück darf auf der Setlist dann auch nicht fehlen: "Whiskey in the Jar", sehr eigenwillig aber genial mit langem Abgang rinnt der Hit die Kehle hinunter. Die Bühnenshow der Eidgenossen ist auch nicht ohne, besonders der quirlige Bassist hüpft munter wie Rumpelstilzchen über das Parkett.

Ohne Zugaben genehmigt das schwer begeisterte Bühler Publikum dem Sextett aber keinen Grenzübertritt zum Abschluss ihrer Deutschlandtour in die Schweiz. Nachdem beim Kultursommer 2013 die Gruppe Beoga schon einmal für irisches Flair gesorgt hatte, war dieses Konzert dringend vonnöten.