57 Schaustellerfamilien gestalten Vergnügungspark mit



Erst seit Juni dieses Jahres auf deutschen Festplätzen unterwegs ist "Pacific Gim" von Schausteller Manuel Zinnecker aus München. Er hat das Fah rgeschäft aus Holland übernommen. "Pacific Gim" ist ein Hochfahr- und Überkopfgeschäft mit horizontalen, vertikalen und diagonalen Überschlägen. Ähnliches gab es in der Vergangenheit zwar schon in Bühl, aber Zinnecker ist sich sicher, dass er hinsichtlich der Attraktivität noch einiges nachlegen kann. Bei 14 Metern über Kopf mit 80 Stundenkilometern wirkt die 4,5-fache Erdbeschleunigung auf die Fahrgäste.

Nach mehrjähriger Pause dürfen sich die Zwetschgenfestbesucher auch auf "alte Bekannte" freuen. Vor dem Bürgerhaus steht Mike Landwermann aus Bremen mit dem "Kickdown", der durch seine rasante Fahrweise in bis zu zwölf Metern Höhe in Erinnerung bleibt. Allerdings fährt er nicht über Kopf, ebenso wie "Magic" der Familie Spangenberger aus Saarlouis. Die Betreiber passen die Fahrweise dem Publikum an - so können tagsüber Eltern und Kinder fahren, abends wird dann bei der Jugend Vollgas gegeben.

Ein breites Angebot wartet auch wieder auf das Familienpublikum, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Am nördlichen Ende des Zentralen Omnibus-Bahnhofs (ZOB) steht mit dem "X-Racer" der Familie Klünder aus Minden eine Achterbahn. Auf 500 Metern Schienenlänge fahren die Wagen mit 50 Stundenkilometern in bis zu 16 Metern Höhe.

Premiere in Bühl feiert die "Schlittenfahrt" von Hartmut Langhof aus Plettenberg. Er erwartet seine Gäste neben dem Festzelt, ebenso wie das Riesenrad der Firma Landwermann Hentschel GmbH aus Asendorf und der Autoscooter von Schaustellersprecher Jürgen Hahn aus Offenburg.

Ebenfalls eine kurze Anreise hat Manuel Roder aus Weingarten bei Karlsruhe mit dem Simulator "Gate of the Krime", der mit mehr als 100 Animations- und Realfilmen die Besucher in seinen Bann ziehen möchte. Das breite Angebot an Kindergeschäften erweitert in diesem Jahr eine Rutsche auf dem Platz Villefranche.

30 Minuten Freifahrten an allen Fahrgeschäften gibt es wieder zur offiziellen Eröffnung des Vergnügungsparks am Freitag ab 14 Uhr, während am Zwetschgenfestmontag an allen Fahrgeschäften nur der halbe Fahrpreis zu bezahlen ist und auch an den Ständen Sonderangebote winken.