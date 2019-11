"Meilenstein" für Eisental: Großprojekt startet

Bühl

Trottenplatz im Modell nachgebaut Bühl (jo) - Der Trottenplatz in Eisental ist in seiner gegenwärtigen Form bald Geschichte, beginnen doch heute die Arbeiten zur Neugestaltung der Ortsmitte. Wie das Ganze vor dem Umbau ausgesehen hat, hat Günter Grebenstein in einem Modell im Maßstab 1:100 konserviert (Foto: bema).

Sinzheim

Neue Idee: Hinweistafeln Sinzheim (vsa) - "Wann wurden das alte Rathaus, das Pfarrhaus, die Grundschule und das Haus St. Vinzenz in Sinzheims Ortsmitte (Foto: cri) gebaut?" Dieser Frage will der Förderverein Sinzheimer Brauchtum nachgehen und Hinweistafeln an historischen Gebäuden anbringen.

Durmersheim

Vereine dürfen Hildaplatz nutzen Durmersheim (HH) - Der Durmersheimer Gemeinderat hat nichtöffentlich beschlossen, dass auf dem neu gestalteten Hildaplatz, der im Herbst mit fünf Bäumen bepflanzt werden soll, künftig die örtlichen Vereine Veranstaltungen ausrichten dürfen - vorerst gebührenfrei (Foto: Heck).

Bühl

Trottenplatz in trockenen Tüchern Bühl (jo) - Die Umgestaltung des Trottenplatzes in Eisental ist - trotz angespannter Haushaltslage - in trockenen Tüchern. Die GAL beantragte in jüngster Ratssitzung überraschend, das Vorhaben abzublasen, fand dafür aber keine Mehrheit. Baubeginn ist am 19. August (Foto: bema).