Orts- und Flurnamen wertvolle historische Zeugnisse

Bühl - Archäologische Relikte wie Steinklingen lassen eine frühe, wenn auch lückenhafte Besiedelung unserer Region schon vor der Römerzeit vermuten. Die ersten urkundlichen Zeugnisse finden sich in den Aufzeichnungen der ehemaligen Klöster Schwarzach, Lichtental und Reichenbach.

Auf die frühe Existenz einer Straßenstation in diesem Bereich deuten der römische Meilenstein an der ehemaligen Kirche (heute Rathaus) hin und ein Relief, das im Keller der ehemaligen Kornlaube in der Schwanenstraße gefunden wurde. Die Kopie des Meilensteins aus der Zeit um 100 nach Christus (das Original befindet sich im Stadtmuseum) weist die Entfernung nach Mainz mit 120 römischen Meilen aus.

Erwähnenswert ist auch ein weiterer großer Sandstein an der früheren Bundesstraße bei Müllenbach, der eine römische Meile (1,48176 Kilometer) vom römischen Meilenstein beim Rathaus entfernt ist und in der Beschreibung des Gerichtsstabs Bühl als "Immenstein" bezeichnet wurde. Von der Inschrift des Steins, der etwa in Höhe der Affentaler Winzergenossenschaft steht, sind nur noch wenige Buchstaben zu erkennen. Er markiert die Grenze zur alten Steinbacher Mark und ist in einer Urkunde vom 30. August 1452 erwähnt. 1598 heißt es in der Beschreibung von Stab und Bezirk des Fleckens Bühl, dass dieser Bezirk am "Imenstein" beginne, der zwischen Bühl und Müllenbach an der Landstraße stehe.

Im Mittelhochdeutschen war "Imin" ein Getreide- und Flüssigkeitsmaß, es wurde vom lateinischen Wort hemina abgeleitet. Jedenfalls soll einst die Bühler Flurprozession von dieser Markierung aus hoch durch das Steinloch entlang der Gemarkungsgrenze verlaufen sein. Das alte Getreide- und Flüssigkeitsmaß hat nichts mit der Imme (Biene) zu tun. Allerdings wurde dies um 1870 so gedeutet und in diesem Zusammenhang ein Relief mit drei Bienenkörben am Portal der neu erbauten Bühler Pfarrkirche gestaltet. Auch auf anderen Bühler Grenzsteinen und im Gemeindewappen sind die drei buckelartigen Gebilde zu sehen, die auch als "Bühel" interpretiert wurden. Diese ursprüngliche Bedeutung des 1283 erstmals erwähnten Ortsnamens Bühl (Synonym für kleine Anhöhe oder Hügel) ist heutzutage aus dem Wortschatz verschwunden; sie findet sich aber in vielen alten Orts- und Flurnamen wieder.

Die bislang älteste Erwähnung Bühlertals reicht ins Jahr 1301 zurück und findet sich in einer verblassten Lehensurkunde der Ritter von Windeck im Straßburger Bezirksarchiv. Oft ist in manchen Aufzeichnungen nur von "Tal" die Rede, wobei auch Altschweier in Betracht kommt. Als Familienname ist "Bühler" im hiesigen Bereich weit verbreitet.

Galgenberg, Bärenstein und Liehenbach sind geheimnisumwitterte Namen im Bereich von Bühl und Bühlertal. Dabei handelt es sich bei näherer Betrachtung um längst vergangene, teils im Dunkel der Geschichte verborgene Relikte von einst wichtigem, heute aber nicht mehr bekanntem Sprach- und Kulturgut.

So steckt in Liehenbach das Wort "Liehe" (Wildsau) und nicht wenige Örtlichkeiten wie Hirsch-, Katzen- und Wolfersbach haben Tiernamen im Bestimmungswort der Namenszusammensetzung. Der Apotheker Stolz hatte einst in der Liehenbach Untersuchungen nach Heilwasser vorgenommen.

Der Bärenstein ist eine vor wenigen Jahren vom Verein Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße restaurierte Aussichtsplattform unterhalb von Sand. Von der ehemaligen kleinen Burg im Mitbesitz der Windecker zeugen heute lediglich noch einige verbliebene Buckelquader.

Abschreckende Mahnung

Der Galgenberg, Galgenbosch oder Galgenbuckel war im 16. Jahrhundert der Name des Hochgerichts im Norden von Bühl an der Landstraße nach Steinbach, weithin sichtbar als abschreckende Mahnung. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit diente zu Hinrichtungen ein Galgen, der meist auf einer Anhöhe an frequentierten Verkehrswegen stand. An den alten Flurnamen wie Galgenbosch lassen sich noch heute die Spuren dieser blutrünstigen Justiz erkennen. So standen Galgen auch bei Steinbach/Sinzheim und an der Straße von Stollhofen nach Ulm (Lichtenau).

Vom Galgenbuckel zwischen Bühl und Steinbach, nahe der Gemarkungsgrenze, ist durch Berichte der badischen Kanzlei aus dem Jahr 1628 überliefert, dass dort drei Männer gehängt wurden. Sie sollen dem Pfarrer von Kappelwindeck, Martin Hoffmann, Geld entwendet haben. Man hatte es bei ihnen gefunden. Ihre Witwen und Kinder baten, die Leichname vom Galgen abnehmen und begraben zu dürfen. Das wurde ihnen schließlich bei Übernahme der Kosten gestattet. Die Toten wurden unter dem neu aufgerichteten Galgen begraben. Doch sollten die Ketten und Bänder zur Abschreckung verbleiben.

Die letzte Hinrichtung soll 1752 an einem schwäbischen Schmiedegesellen vollzogen worden sein, der des Mordes beschuldigt wurde. Als 1913 eine Firma Erde am Galgenbuckel zur Aufschüttung des Bahndamms abtragen wollte, kam es zu einem Erdrutsch, wobei ein Arbeiter verschüttet und schwer verletzt wurde.

Unweit davon, auf einer Anhöhe an der anderen Straßenseite, steht der Großherzog-Friedrich-Jubiläums-Turm. Der nach Friedrich I. von Baden benannte eiserne Aussichtsturm wurde 1902 von den jüdischen Kaufleuten Adolf und Carl Leopold Netter dem Schwarzwaldverein gestiftet.