Protein-Futter für Mensch und Tier

Muggensturm

Einblicke in Landwirtschaft Muggensturm (ar) - 23 Höfe im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord haben beim "Brunch auf dem Bauernhof" ihre Tore geöffnet, rund 3 500 Gäste ließen sich Schwarzwälder Spezialitäten schmecken. Auch der Muggensturmer Aulachhof war dabei. Der Brunch war ausgebucht (Foto: ar).

Baden-Baden

Über die Jagd zum Fleischverzehr Baden-Baden (red) - Immer mehr Menschen verzichten wegen der Missstände in Schlachthöfen und der Massenzuchthaltung auf Fleischkonsum. Elena Fütterer und Syndey Kern zeigen auf, was die Jagd zu Herkunft und Qualität des Fleis ches beitragen kann (Foto: Elena Fütterer).