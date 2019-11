Camp in Schkeuditz Bühl/Schkeuditz (red) - "Eine tolle Erfahrung", so das einhellige Resümee der Bühler Teilnehmer der Jugendbegegnung Youto, die vom 3. bis 10. August in Schkeuditz stattfand. Rund 40 Jugendliche aus acht Städten und sieben europäischen Ländern waren in Bühls sächsische Partnerstadt gereist. Die Bühler Gruppe setzte sich aus fünf Jungen und einem Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren zusammen. (red) - "Eine tolle Erfahrung", so das einhellige Resümee der Bühler Teilnehmer der Jugendbegegnung Youto, die vom 3. bis 10. August in Schkeuditz stattfand. Rund 40 Jugendliche aus acht Städten und sieben europäischen Ländern waren in Bühls sächsische Partnerstadt gereist. Die Bühler Gruppe setzte sich aus fünf Jungen und einem Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren zusammen. Die Schkeuditzer Organisatoren hatten das Programm abwechslungsreich gestaltet. Die Teilnehmer erkundeten Schkeuditz und Leipzig, besuchten das BMW-Museum und einen 3-D-Workshop. Sportlich ging es beim Wasserski und Stand-Up-Paddeling zu. Bei Billard und Tischtennis und in der abendlichen Disco wurden schnell Freundschaften geschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit. Mit im Gepäck hatten die Bühler einen gemeinsam gestalteten Kurzfilm, in dem sie ihre Lieblingsplätze im Bühler Stadtgebiet vorstellten. Für Regie und Schnitt des Films war der Jugendliche Fardhan Umar Aqeel verantwortlich. Die nächste Ausgabe der Jugendbegegnung Youto ist bereits in Planung. Gastgeber 2020 wird das katalonische Vilafranca del Penedès sein. Die Teilnehmer aus diesem Jahr zeigten sich jedenfalls begeistert, berichteten von einer schönen Stimmung, vielen Aktivitäten, und vielen neuen Freunden, die man beim Camp gefunden habe.

