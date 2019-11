Operationen bei schier unerträglich großer Hitze

Achern - Die Deutsche Hilfsaktion für Missionskrankenhäuser (DHM) mit Sitz in Achern war in Bebalem im Tschad vor Ort. Dort sorgten die Helfer in einem Hospital für Abkühlung.

Dass Ärzte bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad im OP stehen und ein, zwei Stunden lang operieren, ist machbar. Aber bei 50 Grad, wie sie im Tschad und damit auch in dem von der Acherner DHM unterstützten Krankenhaus in Bebalem über die lange Sommerzeit hinweg herrschen, wird dies für die Mediziner und Pflegefachkräfte schier unmöglich.

Deshalb sahen die Verantwortlichen der DHM für die schnelle Abhilfe keine andere Möglichkeit, als Geld für den Einbau einer Klimaanlage bereitzustellen und damit bessere Voraussetzung für Ärzte und Patienten zu schaffen. Die hohen Temperaturen gehören mit zu den Auswirkungen des Klimawandels, wie der DHM-Vorsitzende Martin Schübel und dessen Stellvertreter Arnaud Weider nach ihrer Rückkehr aus dem Tschad berichteten. Von Ende Juli bis Anfang August waren sie in Bebalem, um sich über den Stand der Dinge zu informieren und über die Zukunft des Krankenhauses zu beraten. Dabei war auch Konrad Kininger, der 26 Isolierfenster in die Gebäudebereiche Operation, Intensivstation und Zahnarztpraxis einbaute, die Teil einer großen Containerlieferung mit Hilfsgütern im Wert von 35 000 Euro waren. Ende März dieses Jahres ging der Container von Achern aus auf die Reise. Nach über 7 000 Kilometern traf er mit Fenstern, Fliesen, Farbe, Dämmmaterial und anderem mehr in Bebalem ein.

Das Baumaterial wurde dringend für die Sanierung der Operations- und Intensivräume sowie den Neubau der Zahnarztpraxis benötigt. Doch damit sind nach Auskunft von Schübel und Weider alle erforderlichen Arbeiten noch längst nicht abgeschlossen.

Von der Stromversorgung über die Elektrik bis zum Bau eines kleinen Wasserturms und einer Wasserleitung für den OP-Bereich muss noch einiges getan werden. "In Bebalem leben 20 000 Menschen, und es gibt keinen Strom. Das ist unglaublich", so die DHM-Verantwortlichen. Wer es sich leisten kann, hat einen kleinen Generator oder eine Photovoltaik-Zelle auf seinem Dach, so dass zumindest Strom für eine Lampe und den Handy-Akku vorhanden ist. Im Krankenhaus gibt es Generatoren, damit der operative Betrieb wahrgenommen und die medizinische Versorgung der Patienten gewährleistet werden können. Etwa 100 000 Euro hat die DHM im vergangenen Jahr in die Sanierung und Modernisierung des Krankenhauses investiert, das über 120 Betten verfügt und die medizinische Grundversorgung für Menschen in einem 100-Kilometer-Radius gewährleisten soll. Vor Ort sind derzeit auch 16 Jugendliche und Verantwortliche aus der evangelischen Kirchengemeinde La Bonne Nouvelle de Strasbourg, die freiwillige soziale Arbeiten leisten und bei der Sanierung mithelfen.

Ein wesentlicher Bestandteil des Besuches aus Achern war, die Weichen für die Zukunft des Krankenhauses zu stellen. Weider, promovierter Facharzt für Chirurgie, war dort bereits von 1973 bis 1977 und dann wieder von 1982 bis 1985 tätig und entwickelte das Krankenhaus mithilfe der DHM zu einem medizinischen Vorzeigeprojekt. Dies soll auch weiterhin der Fall sein und mit diesem guten Gefühl kamen die Tschad-Reisenden zurück, nachdem ein neu gebildetes Gremium die Leitung des Krankenhauses übernommen hat und die DHM den Vorsitz innehat. "Da ändert sich etwas, wir müssen weiter im Dialog bleiben und zusammenarbeiten", sagt Schübel, der im April den DHM-Vorsitz von Weider übernommen hat.