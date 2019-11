Wechsel in der Leitung des Bühler Frauengefängnisses



Die Amtsinspektorin war laut einer Mitteilung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Karlsruhe, zu der das Frauengefängnis als Außenstelle gehört, seit dem 1. April 1978 in Bühl beschäftigt. Nachdem Leonhard zunächst im allgemeinen Vollzugsdienst, insbesondere im Gefangenensport und im Fahrdienst eingesetzt war und daneben auch die Tätigkeit der Vollzugsgeschäftsstelle wahrgenommen hatte, wurde sie am 1. Dezember 2000 zur stellvertretenden Dienstleiterin und am 1. August 2005 zur Vollzugsdienstleiterin der Anstalt ernannt.

"Ihre Mission war es, den eingesperrten Frauen auch in der Haft Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen und zu ihrer Resozialisierung beizutragen", heißt es in der Mitteilung weiter. Dieser Vollzugsarbeit habe sie sich mit großem Elan gewidmet. Leonhard habe durch ihr engagiertes und beherztes Herangehen an Schwierigkeiten die Anstalt sicher und ohne schwerwiegende Vorkommnisse geführt. Für die Nöte und Anliegen der inhaftierten Frauen habe sie stets ein offenes Ohr gehabt. Sie habe sich auch unter schwierigen Rahmenbedingungen dafür eingesetzt, dass die Frauen unter menschenwürdigen Bedingungen in Haft saßen und dass es vielfältige Angebote zur Behandlung und Resozialisierung gab. Als Netzwerkerin habe sie außerdem eine große Zahl Ehrenamtlicher in die Anstalt gebracht, die wichtige Angebote für die Gefangenen machen konnten. Leonhard wird bei einer Feierstunde am Freitag, 20. September, aus der Hand von Thomas Müller, Leiter der JVA Karlsruhe, ihre Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand erhalten. Nach über 40 Jahren im Dienst des Landes wird sie zum Monatsende den Ruhestand antreten.

Wer ihre Nachfolge antritt, steht nach Angaben der JVA Karlsruhe bereits fest. Aufgrund von noch offenen Fristen könne der Name aber noch nicht öffentlich gemacht werden. Der nahtlose Übergang sei aber gesichert.