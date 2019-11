Weitgereiste Jazzer kommen nach Bühl

(red) - Die Wetteraussichten für kommenden Samstag sind gut. Das Abschlusskonzert des Bühler Kultursommers um 20 Uhr dürfte aller Voraussicht nach als Open Air auf dem Europaplatz stattfinden, nachdem zuletzt die Schweizer Band Pigeons on the Gate im Bürgerhaus Neuer Markt gastierte, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat.

Den Schlusspunkt unter die diesjährigen eintrittsfreien Sommerveranstaltungen setzt die preisgekrönte Jazzformation Echoes of Swing. "Das Quartett mit zwei Bläsern, Schlagzeug und Piano hat sich an der Spitze der internationalen klassischen Jazzszene etabliert", kündigt die Stadt das Ereignis an. Die zeitgemäße Aufbereitung eines enorm abwechslungsreichen Repertoires und nicht zuletzt die humorvolle Moderation sowie die spontane Bühnenpräsentation hätten das Ensemble zur gefeierten Attraktion namhafter Festivals gemacht. "Damit sind Echoes of Swing die idealen Gäste für ein furioses Finale des kostenlosen Sommertreffs und Kulturgenusses", heißt es.

Die Band spielt seit nunmehr über 20 Jahren in unveränderter Besetzung. Zuletzt wurden Echoes of Swing vom US-Magazin Downbeat ausgezeichnet. In Paris nahmen sie den Prix de L'Académie du Jazz und den Grand Prix du Disque de Jazz entgegen sowie hierzulande den Preis der deutschen Schallplattenkritik. "Traveling" heißt sinnigerweise die aktuelle CD des um die Welt gereisten Quartetts. Im Fall einer unsicheren Witterung informiert die Stadtverwaltung am Veranstaltungstag ab 14 Uhr per Wettertelefon, (0 72 23) 9 31 67 99, über eine eventuelle Verlegung des Konzerts ins Bürgerhaus.