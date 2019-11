Neue Wege der Zusammenarbeit

Bühl - Neben der Pflege der traditionellen Städtepartnerschaften geht Bühl mit dem Projekt "Culture Twinning" (CUT) nun neue Wege der internationalen Zusammenarbeit. Gleich mit sieben anderen Kommunen steht dabei der Austausch auf kultureller Ebene im Fokus. Auch Reiseangebote für die Bürger soll es geben.



"Mit dem Projekt leben wir den Europa-Gedanken des Zusammenwachsens", betonte Bürgermeister Wolfgang Jokerst gestern. Initiiert wurde CUT von der Stadt Novo mesto in Slowenien. Dabei handelt es sich zwar nicht um eine offizielle Partnerstadt von Bühl, es gibt aber schon seit längerem Kontakte.

Diese kamen über das spanische Vilafranca del Penedès zustande, das mit beiden Städten Partnerschaften pflegt. Und auf Basis dieser Kontakte lud Novo mesto folglich auch Bühl ein, sich an dem von der EU geförderten Projekt zu beteiligen. Ebenfalls mit dabei sind die Partnerstädte der slowenischen Kommune: Herceg Novi in Montenegro, Langenhagen in Niedersachsen, Torun in Polen, Trnava in der Slowakei, Bihac in Bosnien und eben Vilafranca.

Insgesamt seien zur Ausarbeitung des Konzepts sechs Treffen der Kooperationspartner geplant, berichtete die städtische Partnerschafts- und Europabeauftragte Bettina Streicher. Drei davon haben bereits stattgefunden - und es gibt erste Ergebnisse. Bei dem Austausch gehe es unter anderem um das Kennenlernen des kulturellen Erbes der einzelnen Partner und deren touristischer Vermarktung, so Streicher weiter. Außerdem wolle man das Netzwerk nutzen, um den Tourismus zu fördern.

Die Idee dabei: Die Partner schnüren touristisch interessante Angebote, die in den anderen beteiligten Städten beworben werden können. Bühl hat nun ein erstes Reisepaket ausgearbeitet, das nach der Idee des Rathauses neue Gästegruppen in die Zwetschgenstadt locken soll. Unter dem Motto "Learn and Travel" wird Ende Oktober ein einwöchiges Programm mit Deutsch-Sprachkurs, Ausflügen und sechs Übernachtungen im Kloster Maria Hilf angeboten.

Auch Partnerstädte sollen mitmachen

Das Reiseangebot wird nicht von der Stadt bezuschusst, sondern soll sich selbst tragen, machten Corina Bergmaier und Bianca Lang von Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung/Baurecht deutlich. Sollte der Kurs gut angenommen werden, könne er wiederholt werden. Außerdem, so Bergmaier, könnten sich die anderen Städte daran orientieren und ähnliche Angebote machen. Weitere Pakete, beispielsweise rund um eine Lauf-Veranstaltung, seien für Bühl ebenfalls angedacht.

Zwei Reiseangebote haben andere beteiligte Städte bereits gemacht: Torun in Polen hat über die Plattform ein derzeit laufendes Festival beworben, Vilafranca bietet ein Paket, durch das Interessierte die dortigen Menschenturmbauer beim Training erleben können.

Bürgermeister Jokerst sieht die Reisen und "Culture Twinning" an sich als Chance, noch mehr Bürger, die nicht in Vereinen oder Partnerschaftskomitees organisiert sind, zu erreichen. Es sei auch geplant, das Projekt auszuweiten und die Bühler Partnerstädte mit einzubeziehen.

Die klassischen Bürgerreisen soll es unabhängig davon weiter geben. Die nächste Reise nach Kalarasch (Republik Moldau), die im Oktober stattfinden soll, ist bereits ausgebucht.

www.culture-twinning.com