Eine neue Tanzschule zieht ein



Vor allem Hip-Hop-Dance ist dann unter dem altehrwürdigen, markanten Mansardendach angesagt. Aber auch Jazztanz, Fitness- und Kinderkurse werden Einzug halten. Das denkmalgeschützte Gebäude hatte im Rahmen der vom Land geförderten Ortskernsanierung vor fünf Jahren nach einem Eigentümerwechsel ebenfalls neuen Glanz erlangt. Es verfügt neben einem großen Tanzsaal im Obergeschoss - ohne störende Stützpfeiler im Raum, was der besonderen Dachform zu verdanken ist - im Erdgeschoss über einen zweiten kleineren Übungsraum nebst Umkleide, Dusche und Empfangsbereich.

Die Geschichte des Gebäudes reicht ins 17. Jahrhundert zurück. Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden soll es einst für Markgräfin Sibylla Augusta errichtet haben. "Ich hoffe, sie bringt mir Glück" streift Alexandra Wojciks Blick erwartungsvoll über das adelsträchtige Gemäuer. Die Wände hat die 33-Jährige samt Decke Schwarz streichen lassen - im Kontrast zu Heizkörpern, Spiegelwänden und Holzparkett.

Schwarz dominiert auch das Logo der Tanzschule . Ottersweier ist der fünfte Standort des "Tanzkraftwerks" nach Stuttgart, Göppingen, Plochingen und Baden-Baden, wo Wojcik vor drei Jahren mit dem Vorläufer "Studio 86" den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hatte. Zusammen mit Manuel Kailer gründete sie 2017 das "Tanzkraftwerk".

Ihren allerersten Kurs hatte sie bereits als 13-Jährige im Jugendtreff in Achern gegeben. Drei Jahre dauerte die Ausbildung an der Tanzakademie Minkov in Winnenden, ehe sie danach mit 26 Jahren in diversen Schulen zu unterrichten begann. Hinzu kamen Engagements als Tänzerin. So trat sie in der RTL-Soap "Alles was zählt" auf, tanzte im "ZDF-Fernsehgarten" sowie bei den Sendern RTL2 und VIVA. "Teilweise habe ich auch als Choreografin gearbeitet." Das sind Erfahrungen, von den sich profitieren lässt. Zuletzt führte Wojcik acht neun- bis 13-jährige Kids ihrer Baden-Badener Hip-Hop-Gruppe "Recharge" zur süddeutschen Vizemeisterschaft. Eine Solotänzerin sei süddeutsche Meisterin geworden, zwei Mädchen im Duo sogar deutsche Meister. Nachwuchstalente für weitere Meisterschaftsgruppen werden gesucht.

Mit Kursen an wöchentlich drei Tagen will Wojcik in Ottersweier starten, ihr Ziel ist ein täglicher Betrieb. Auch ein Anbieter von Rückengymnastik und die Volkshochschule hätten schon um Räume nachgefragt. Die Jungunternehmerin plant auch Workshops zusammen mit weiteren Trainern.

Der "Adler" nebenan scheint wie im Dornröschenschlaf. Ein Neustart ist derzeit nicht in Sicht. An einer Lösung werde jedoch gearbeitet, hieß es von Eigentümerseite.