Dudelsack-Klänge sorgen in Breithurst für Aufsehen

Von Martina Fuß Ottersweier - Fremdartige Töne erklingen in Breithurst, im idyllischen, ruhigen Ortsteil von Unzhurst am Rande des Waldhägenich. Es klingt, nun ja, als wären Schotten eingezogen. Ist das etwa Dudelsack-Musik? Wo kommt sie her und wer spielt diese fremdartige Musik - nicht nur einmal, sondern mittlerweile jeden Abend?

Tatsächlich wird der Dudelsack von einem jungen Breithurster gespielt, dessen Familie seit Generationen hier zuhause ist. Matthias Jäger, 24 Jahre alt und Elektriker von Beruf, ist Feuer und Flamme für diese besondere Musik, die nicht nur in Schottland gespielt wird, sondern in ganz Europa. Das neue Hobby von Matthias Jäger fordert enormes Durchhaltevermögen. Viel Puste und einen langen Atem braucht er nicht nur zum Spielen, sondern auch, um das Instrument wirklich zu erlernen. Vor eineinhalb Jahren hat er mit dem Projekt Dudelsack begonnen. Ohne jegliche musikalische Vorbildung, aber mit unerschütterlichem Willen hat er zunächst Unterricht genommen bei Saskia Meißner, der Unzhurster Flötenausbilderin der Himbeer-Musikanten. Dort lernte er Notenlesen und Notenwerte zählen. "Ich habe viele Klatsch-Übungen gemacht, um Taktgefühl zu bekommen", erinnert sich Matthias Jäger an die Anfangszeit als Flötenschüler. Parallel zu dieser Grundausbildung suchte er im Internet nach einem Fachmann, der ihm das eigentliche Spiel an der Sackpfeife beibringen konnte. Fündig wurde er bei einem absoluten Profi der Zunft: Christian Sparfeldt aus Karlsruhe alias Elsi alias El Silbador. Der Künstler ist nicht nur Lehrer und versierter Sackpfeifenspieler. Er baut auch Instrumente selbst und ist Mitglied der Band "Saltatio Mortis", einer Mittelalter-Rock-Band. Nach "Brot und Spiele", mit der die Band aktuell auf Tour ist, heißt die neue CD "Klassik und Krawall". Saltatio Mortis spielt bevorzugt auf Mittelalter-Festivals auf. Und das ist auch die Welt von Matthias Jäger. Er mag die Zeit des Mittelalters, ist Fan der mittelalterlich angelegten Fantasy-Reihe Game of Thrones und er mag auch diese Dudelsack-Musik des Mittelalters. Also fährt er einmal im Monat zum Unterricht nach Karlsruhe in die Werkstatt von Christian Sparfeldt. "Nach kurzer Beratung habe ich eine Practice Chanter, eine Übungsflöte, in Auftrag gegeben", erklärt Matthias Jäger und holt eine wunderschön gearbeitete Holzflöte hervor, in die ein Plättchen eingebaut ist. Dieses innen liegende Plättchen unterscheidet die Flöte von der Blockflöte, ansonsten sind die Luftlöcher genauso angeordnet. Allerdings werden diese nicht mit den Fingerkuppen, sondern mit dem flachen Finger bedeckt. Das wertige Stück aus Nussbaum und Olivenholz nebst Sackpfeifen-Fibel benutzt der Dudelsack-Lehrling zum Üben. Mittlerweile ist er jedoch schon ein Schritt weiter. Er hat seinen eigenen Dudelsack, der in Elsis Werkstatt nach seinen Wünschen entstanden ist. Die Spielpfeife und die drei Bordunpfeifen sind ebenfalls aus Nussbaum und Olivenholz gefertigt, der Sack selbst ist schwarz. Gestimmt ist die Sackpfeife nach mittelalterlicher Art in A-Moll. Über ein halbes Jahr hat er auf das Prachtstück gewartet, bevor es zunächst im heimischen Wohnzimmer ausprobiert werden konnte. "Was ich da am Anfang zu hören bekam, war schon hart", lacht Vater Edgar Jäger. Dabei ist er sehr stolz auf seinen Sohn, der weder Kosten noch Mühe scheut, um im neuen Hobby erfolgreich zu sein. Auf den Dudelsack ist Matthias Jäger über ein anderes Hobby gestoßen, in das er ebenso viel Energie steckt. Er ist Bogenschütze mit eigens für ihn gebautem Bogen aus Ebenholz. Beim 3D-Bogenschießen wird auf Parcours in der Natur auf Tierattrappen geschossen. Ein Schützenkollege spielt den Dudelsack und hat Matthias Jäger so mit der neuen Leidenschaft infiziert. Der Dudelsack, auch Sackpfeife genannt, erfreut sich interessanterweise einer steigenden Beliebtheit, nachdem die Bedeutung dieser Musik in Mitteleuropa im 19. Jahrhundert stark zurückgegangen war. Experten sehen im Dudelsackspiel eine Form des Widerstands oder gar eine intellektuelle Form des Punk. Ob die Breithurster das auch so sehen? Sind schon Beschwerden aus dem Nachbarkreis laut geworden? "Bisher gibt es nur positive Rückmeldungen. Bis auf meinen Vater hat sich noch niemand beklagt", sagt Matthias Jäger und hebt an zum Spiel. Da kommen auch Nachbarn dazu und spenden spontan Beifall für das ungewöhnliche Platzkonzert.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Bretonische Klangwelten Bühl (ub) - In Zeiten elektronisch dominierender Sounds ist diese Musik enorm wohltuend: Gnadenlos unplugged, selbst bei den Gesängen, tritt das Trio An Erminig im Bühler Schütte-Keller auf, und präsentiert keltisch-bretonische Klangwelten vom Allerfeinsten (Foto: ub). » Weitersagen (ub) - In Zeiten elektronisch dominierender Sounds ist diese Musik enorm wohltuend: Gnadenlos unplugged, selbst bei den Gesängen, tritt das Trio An Erminig im Bühler Schütte-Keller auf, und präsentiert keltisch-bretonische Klangwelten vom Allerfeinsten (Foto: ub). » - Mehr