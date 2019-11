Festessen für alle 50 Patenkinder

Bühl/Bogota - Für den Bühler Verein "Pro Gamines" sind Klara und Günther Heinzel derzeit in Kolumbien unterwegs (wir berichteten). Am Ende der zweiten Woche ihres Aufenthalts stand jetzt der Höhepunkt ihres Besuchs an: Ein Fest für alle 50 Patenkinder des Vereins auf der Plantage eines einheimischen Kaffeebauern.



Schon seit Wochen ist Mery, die die Belange von "Pro Gamines" in Kolumbien verwaltet, mit der Vorbereitung beschäftigt. Alle Kinder müssen per Telefon eingeladen werden, das Postwesen ist in Kolumbien praktisch nicht existent. Jedes Kind erhält ein Paar Schuhe und ein Paar Turnschuhe - die richtige Größe wird erfragt, die Schuhe müssen gekauft, in Tüten verpackt und diese mit Namen versehen werden.

Am Samstag läuft Merys Handy heiß: "Um wieviel Uhr beginnt das Fest noch mal?" "Wo treffen wir uns wieder?" Jedes Kind darf eine Begleitperson mitbringen, sodass schließlich 76 Anmeldungen vorliegen. Um 9 Uhr am Sonntag treffen sich die Vertreter des Vereins mit den Patenkindern auf dem Marktplatz von Santandercito und laufen gemeinsam zur Kaffeefarm "La Pedregoza" von "Don Rafael". Hier warten bereits vier "Guías" (Führer), die die Besucher in Kleingruppen über das vier Hektar große Gelände führen.

Sie erläutern die Herstellung des Kaffees vom Pflücken über das Schälen, Waschen, Trocknen bis hin zum Rösten. Nahezu zwei Stunden dauert die Führung über das unwegsame, steile Gelände, auf dem die Ernte sehr mühsam sein muss. Doch zur Belohnung wartet das Mittagessen auf die Kinder und ihre Mütter, Väter oder Großmütter.

Es gibt Hühnchen mit Reis, Mais und Kartoffeln, dazu frischen Brombeersaft - für die meisten Familien ein Festessen, das sie sich selbst nicht leisten können. Dann endlich ist "Bescherung": In einer langen Reihe stehen die Patenkinder mit ihren Angehörigen vor dem Auto von "Pro Gamines " und warten darauf, aufgerufen zu werden und ihre Geschenke entgegennehmen zu können. Neben den Schuhen gibt es für jede Familie auch einen "Mercado", einen Esssack mit Grundnahrungsmitteln, einen kleinen Beutel Süßigkeiten, das Fahrgeld für den Bus nach Hause sowie einen Kugelschreiber, eine Spende aus Lauf.

Wenn Klara und Günther Heinzel in einer Woche die Heimreise antreten, werden sie, wie schon in den vergangenen zehn Jahren, auch wieder 100 Gummihöschen für den Bühler Verein "Kimbondo" im Gepäck haben. Der Verein wurde von Wolfgang und Michaela Sauerbeck ins Leben gerufen und betreut ein Heim für behinderte Kinder in der Nähe von Kinshasa in der Republik Kongo. Die Gummihöschen werden in der kleinen Fabrik von Jorge Luis in Bogotá hergestellt und sind eine preiswerte Alternative zu teuren Pampers - Bühler "Nachbarschaftshilfe" im fernen Kolumbien.