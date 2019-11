Nervenkitzel beim Klettern im Fels Bühl (wv) - Hohen Wert als Gemeinschaftserlebnis besaß das Sommerzeltlager der Bühler Pfadfinder in der Pfalz. Sie hatten Spaß bei der Erkundung von Burgen und beim Baden im idyllischen See, genossen Abenteuer im Hochseilpark und Nervenkitzel beim Klettern in Sandsteinfelsen. Dazu sammelten sie wertvolle Erfahrungen bei einer Zwei-Tages-Wanderung mit Übernachtung in freier Wildbahn.

"Wir haben die Pfälzer als einen sehr freundlichen Menschenschlag erlebt", berichtet Dennis Bartelmäs. Er und Sebastian Sauerbeck, die beiden Stammesvorsitzenden, haben das Sommerlager geleitet. 20 Mitglieder des Bühler Stamms St. Peter und Paul im Alter ab sechs Jahren schlugen ihre Zelte in Waldhambach auf, auf dem Jugendzeltplatz Kaiserbachtal des Diözesanverbandes Speyer der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG). Er liegt in erwanderbarer Entfernung zwischen den Burgen Trifels und Landeck. Klar, dass die Bühler sie im Lauf des Lagers erkundeten. Schon beim Aufbau war Freude angesagt: Unter den Zelten war ein nagelneues "Alex", das die Bühler erstmals nutzten. Dank langer Erfahrung ging ihnen der Bau von Tischen und Bänken aus Stangenholz flott von der Hand. Die Kinder hatten eine Riesengaudi, "Schmoorbabb" anzurühren, um mit dieser aufgeschlämmten Erde die Feuerflächen der selbst konstruierten Kochherde zu glätten. Ebenfalls für Freude sorgte das Wetter: Nur ein einziger Tag war verregnet. Diesen nutzten die Jugendlichen für Workshops, unter anderem bastelten sie aus Schrauben und Muttern Boy-Scout-Figürchen als Schmuck. Weitere Freude: Trotz Waldbrandgefahr ringsum war es auf dem Zeltplatz erlaubt, ein Lagerfeuer zu entfachen, allerdings nur in einer speziellen Feuerwanne. Bei den Bühler Scouts Tradition: Die Lagerteilnehmer kochen ihre Mahlzeiten selbst - und das tun sie vorzüglich. Die Pfadfinder-Devise "Lernen durch Tun" gilt auch hier. Selbst die Jungpfadfinder mit ihren zehn bis 13 Jahren überraschten mit auf Holzfeuer zubereiteten Schnitzeln in Knusper-Panade und mit Hamburgern an leckerer Asia-Soße, deren Rezept sie als Geheimnis hüten. Die Jugendleiter ihrerseits buken unter anderem Nuss-Schnecken im Dutch Oven, einem großen gusseisernen Topf mit Deckel, den man direkt ins Feuer stellen oder hängen kann. Für besondere Erlebnisse sorgten Besuche im Groß-Aquarium Sea Life in Speyer und im Wildpark Silz. Als den Höhepunkt des Lagers empfanden die Pfadfinder eine Zwei-Tages-Wanderung, bei der sie knifflige Aufgaben zum Thema "Motivation" lösten und dazu sogar einen Showtanz kreierten. Nach intensiver Reflexion legten die Teilnehmer am Lagerfeuer ihr Pfadfinderversprechen ab oder erneuerten es. Den Platz dazu hatten sie mit einer in Seilspann-Kunst erstellten, vier Meter hohen stilisierten Lilie geschmückt, dem DPSG-Symbol. Innerhalb der Feier wurde die 19-jährige Lara Schmidt zur Leiterin der Rover (Altersstufe ab 16 Jahren) und Edgar Huber zum Jugendleiter ernannt. Letzterer ist mit seinen 31 Lebensjahren ein außergewöhnlich erfahrener Aktiver, der sich mit seinen Kochkünsten bei so manchem Zeltlager bewährt hat.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Saalbach

Kurzweil im Tal der Spiele Saalbach-Hinterglemm (red) - Saalbach-Hinterglemm war bislang vor allem Wintersportlern ein Begriff. Doch das hat sich geändert. Das Tal lockt auch im Sommer mit reizvollen Angeboten - gerade für Familien. Besonders empfohlen sei der Hochseilgarten oder das "Teufelswasser" (Foto: Mayerhofer). » Weitersagen (red) - Saalbach-Hinterglemm war bislang vor allem Wintersportlern ein Begriff. Doch das hat sich geändert. Das Tal lockt auch im Sommer mit reizvollen Angeboten - gerade für Familien. Besonders empfohlen sei der Hochseilgarten oder das "Teufelswasser" (Foto: Mayerhofer). » - Mehr